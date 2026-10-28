Un habitual paseo de ejercicio físico terminó transformándose en una pesadilla y en el puntapié inicial de una causa por abuso sexual infantil que investiga la Justicia en la provincia de Misiones.

Un docente de 29 años descubrió a un taxista de 77 años con los pantalones bajos junto a una niña en el interior de un vehículo, logró filmarlos con su teléfono celular, pero el depravado logró escapar.

El gravísimo episodio tuvo lugar el último sábado, cerca de las 18:00, en la zona de caminos de tierra conocida como las "600 Hectáreas", en las inmediaciones de la reserva Selva Iryapú, en la localidad de Puerto Iguazú. Todo comenzó cuando el joven deportista realizaba una rutina de entrenamiento junto a su pareja.

En pleno recorrido, un detalle en la banquina lo frenó en seco: una nena, cuya edad aún no fue precisada, descendió de un automóvil Toyota Corolla gris con los pantalones desabrochados. Al percatarse de la presencia de los caminantes, la menor volvió a introducirse rápidamente al habitáculo.

Si bien el testigo continuó su marcha durante unos minutos, la profunda sospecha lo obligó a pegar la vuelta. Decidido a corroborar la situación, se acercó al rodado, abrió de golpe la puerta trasera y encendió la cámara de su teléfono.

La escena confirmaba el peor escenario: el adulto mayor y la víctima se encontraban subiéndose los pantalones en el asiento trasero.

🚨 Conmoción en Puerto Iguazú: denuncian a un taxista por un aberrante hecho con una menor. El lamentable episodio tuvo lugar en las 600 hectáreas, en cercanías de la aldea Iriapú. Según la denuncia policial, un joven que hacía actividad física por la zona sorprendió in fraganti a un hombre de unos 70 años en el interior de un Toyota Corolla gris junto a una niña. Cuando el testigo enfrentó al mayor acusándolo de cometer un delito, el hombre se excusó, colocó rápidamente un cartel de "Taxi" sobre su auto y escapó del lugar en dirección a la reserva con la menor a bordo. La denuncia ya fue radicada en la Comisaría de la Mujer de la UR-V. #MisionesOnline #PuertoIguazu #Policiales #Iguazu #Misiones #NoticiasMisiones — misionesonline.net (@misionesonline) October 27, 2026

La fría excusa y la huida



Lejos de mostrar signos de arrepentimiento o sorpresa, el conductor esgrimió una justificación aberrante que paralizó al docente. Mientras se acomodaba las prendas, el sujeto aseguró con absoluta frialdad que la niña se lo había pedido y que simplemente estaban "dándose cariño".

El testigo le advirtió que estaba cometiendo un delito gravísimo, aunque reconoció posteriormente en sede policial que no intentó retenerlo por temor a sufrir una agresión física ante la violencia de la situación.