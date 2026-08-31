Lionel Messi confirmó que no volverá a jugar en la Selección Argentina y le puso fin a una era en el fútbol mundial. Luego de su anuncio, comenzaron a llegar las repercusiones de sus excompañeros en la “Albiceleste”.

“Tu amor incondicional por nuestro país, tus batallas internas para nunca abandonar, tu fortaleza para siempre aguantar las injusticias, tu liderazgo y calidad humana con cada jugador que entraba al predio para que se sienta bien, los detalles con cada trabajador de nuestra selección.. Solo gracias, el más grande de toda la historia, gracias por hacernos tan pero tan felices, no te imaginas cuantas sonrisas sacaste!! Sos eterno 😢”, expresó Rodrigo de Paul.

Por su parte, Leandro Paredes, también se hizo eco de la despedida. “Gracias por absolutamente todo!!! Sos y serás siempre el más grande de todos ! Te amamos capitán ❤️”, indicó el futbolista de Boca Juniors.

“Te quiero, te admiro y te voy a estar siempre agradecido por todo lo que dejaste en mi y por nuestro país. Gracias por tanto capitán 🥹❤️”, publicó Cristian “Cuti” Romero, otro de los que compartió plantel con Messi y consiguió el Mundial 2022.

Giuliano Simeone, quien pudo compartir el Mundial 2026 con Messi, también le dedicó unas palabras. “Gracias, Leo. Por todo lo que hiciste por nuestro país, por todo lo que nos hiciste sentir y por haber sido inspiración para tantos de nosotros desde chicos, indicó.



La publicación de la AFA

“Gracias eternas, Leo. Te vamos a amar hasta el final de nuestros días”, publicó la Asociación del Fútbol Argentino -AFA-.