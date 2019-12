"Te sigo hasta la tumba, y falta poco": La fuerte frase que lanzó Flavio contra Gasalla

Indagado nuevamente por su malestar, el artista que esta temporada presentará la obra Un estreno o un velorio en Carlos Paz expresó su malestar en un móvil para Pamela a la tarde: "Antonio tendría que pedir disculpas en televisión, sería lo más normal. Lo único que le deseo a cualquier persona de este planeta es que pueda tener el amor tan grande que yo conocí después de ser papá. Con eso te digo todo", remarcó con su pequeño en brazos.

"Quiero que me recuerden como una buena persona y creo que estoy haciendo un todo un camino para llegar a eso", agregó. A lo que uno de los panelistas quiso saber si a su colega también podrán recordarlo del mismo modo.

Sin titubeos, el coreógrafo se sinceró en vivo: "No sé, yo no podría decir eso porque tuve una muy mala experiencia. Entonces todo lo que digo va a ser negativo. Pero tampoco voy a hacer una cosa mediática de responderle a una persona que no me ofendió a mí, sino que ofendió a un niño, a un bebé. Meterse con algo tan puro y sano como es un nene, eso habla de la persona. Tampoco quiero seguir la pelea, de eso se va a encargar los abogados".

"Yo me banco todas, a mí me puede decir cualquier cosa. Pero con el nene, no. Te sigo hasta la tumba, y falta poco. Es humor, chicos. ¿No era con humor? Yo hago el estreno de un velorio. ¿Por quién se creen que el espectáculo se llama el estreno Un estreno o un velorio?", cerró, polémico.