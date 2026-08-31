Lionel Messi anunció su retiro de la selección argentina y cerró una etapa de más de dos décadas con la camiseta albiceleste. El capitán hizo oficial su decisión con una extensa carta en sus redes, en la que reflejó los motivos que lo llevaron a despedirse del combinado nacional. Algunas horas más tarde, su esposa Antonela Roccuzzo le dedicó unas sentidas palabras con un posteo en su cuenta de Instagram.

“Qué orgullo verte cerrar esta etapa así. Fueron tantos años, tantos momentos, tantas alegrías y también tantos golpes. Te vi sufrir, caer y levantarte. Te vi seguir cuando las cosas no salían y volver a intentarlo siempre. Y después de tantos años, también tuve la suerte de verte cumplir tus sueños y vivir algunos de los días más felices de nuestras vidas”, escribió Roccuzzo. La publicación contó con diversas imágenes en las que Messi está acompañado de sus tres hijos: Thiago, Mateo y Ciro.

“Pero hay algo de toda esta historia que me emociona especialmente: que nuestros hijos hayan crecido viéndola de cerca. Que hayan visto a su papá luchar por lo que quería, no rendirse y seguir creyendo hasta el final. Y que después hayan podido estar ahí para verte conseguirlo todo y levantar la Copa del Mundo”, agregó la esposa del histórico futbolista de Argentina.

Para concluir, agregó: “Quizás algún día entiendan realmente lo enorme de tu historia. Hoy simplemente están orgullosos de su papá. Y yo estoy orgullosa de vos. De tu camino, de todo lo que superaste y, sobre todo, de la persona que estuvo detrás de cada uno de esos momentos. Qué privilegio haber vivido todo esto a tu lado. Te amamos infinito”.

La decisión de despedirse de la selección argentina, según explicó Messi en su carta, se tomó el 21 de julio, dos días después de la derrota ante España en la final del Mundial 2026 y antes de la muerte de su padre, algo que finalmente terminó de ratificar la postura.

“Fue una decisión que dolió y duele en el alma pero entiendo que es el momento. Les juro que siempre dejé todo, no solo los últimos años que se ganó todo antes también y siempre peleé y me dejé todo por esta camiseta, por darles alegrías y hacer que se sientan orgullosos de ser argentinos a través del fútbol”, escribió Messi en la carta con la que comunicó su salida.

En esta misma línea, sumó: “Queda poco y se van cerrando etapas y esta es una que me duele mucho. Amo, amé y amaré siempre estar en la Selección. Me vacié, ya no tengo más para dar y aparte vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar. Gracias por todo el cariño de estos 20 años. Voy a extrañar mucho escucharlos desde adentro. Ahora voy a ser uno más de ustedes, alentando y bancando siempre desde afuera (en las buenas y en las malas, mucho más)”.

También dedicó un tramo de su publicación a su círculo más cercano y a quienes lo acompañaron durante su carrera. “Gracias a mi familia por estar siempre, por acompañarme en este viaje tan hermoso pero difícil. Gracias a cada uno de entrenadores, compañeros y dirigentes que me tocó compartir. Me llevo recuerdos y momentos inolvidables vividos”.

Antes del cierre de su carta, resumió el balance de su paso por la selección: “Me voy con la tranquilidad y el orgullo de haberles regalado, junto con mis compañeros, momentos soñados. Fue una locura haberlo vivido con ustedes. ¡Los quiero! Gracias Dios por hacerme argentino. ¡Vamos Argentina!”.

La Pulga reflejó que la determinación no fue improvisada y que la había dejado asentada varios días antes de hacerla pública. “Estas palabras las escribí el 21 de julio, dos días después de la final. Hoy después de lo de mi papá, estoy más convencido que antes”, aclaró al final de su posteo.

Antonela Roccuzzo ya había publicado una conmovedora carta tras la caída en la final del mundial 2026. “Siempre vas a ser el mejor. No solo por tu talento, sino porque nunca dejaste de ser vos. Porque pase lo que pase, nunca bajás los brazos, siempre peleás hasta el final y das todo de vos hasta el último segundo. Esa fuerza, esa mentalidad y esa manera de levantarte una y otra vez son las que te hacen único”, escribió la empresaria.

A esto, agregó: “Gracias por enseñarnos cada día que el verdadero éxito se construye con trabajo, sacrificio, perseverancia y sin perder nunca la esencia. Sos el mejor ejemplo para nuestros hijos y una inspiración para millones de personas. Te admiro más de lo que las palabras pueden expresar y me siento inmensamente orgullosa de caminar esta vida a tu lado. Te amo muchísimo”.

La despedida baja el telón sobre una trayectoria de 207 partidos, 125 goles y 68 asistencias, además de una colección de títulos que ningún otro futbolista argentino reunió con la selección. Su último encuentro oficial quedó fijado en la final de la Copa del Mundo ante España.

Desde su debut en agosto de 2005, construyó un recorrido que incluyó la final del Mundial 2014, el título en Qatar 2022 y otra final en 2026. Su palmarés con Argentina abarcó la Copa del Mundo de Qatar 2022, las Copas América 2021 y 2024, la Finalissima 2022 ante Italia y la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008. El texto fuente también lo menciona como ganador de las Copa América 2019 y 2024.

EL MENSAJE DE ANTONELLA ROCCUZZO TRAS LA DESPEDIDA DE LIONEL MESSI DE LA SELECCIÓN ARGENTINA

Qué orgullo verte cerrar esta etapa así

Fueron tantos años, tantos momentos, tantas alegrías y también tantos golpes.Te vi sufrir, caer y levantarte. Te vi seguir cuando las cosas no salían y volver a intentarlo siempre. Y después de tantos años, también tuve la suerte de verte cumplir tus sueños y vivir algunos de los días más felices de nuestras vidas.

Pero hay algo de toda esta historia que me emociona especialmente: que nuestros hijos hayan crecido viéndola de cerca. Que hayan visto a su papá luchar por lo que quería, no rendirse y seguir creyendo hasta el final. Y que después hayan podido estar ahí para verte conseguirlo todo y levantar la Copa del Mundo.

Quizás algún día entiendan realmente lo enorme de tu historia. Hoy simplemente están orgullosos de su papá.

Y yo estoy orgullosa de vos. De tu camino, de todo lo que superaste y, sobre todo, de la persona que estuvo detrás de cada uno de esos momentos.

Qué privilegio haber vivido todo esto a tu lado.

Te amamos infinito.