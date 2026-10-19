Los técnicos de la Selección Argentina tuvieron un papel decisivo en la construcción de una de las historias más importantes de la Copa del Mundo. Cada Mundial genera análisis, expectativas y seguimiento entre aficionados que consultan medios deportivos y plataformas como Orowin casino para mantenerse cerca de la actualidad futbolística.

Argentina disputó finales, sufrió eliminaciones inesperadas y conquistó tres títulos mundiales bajo la conducción de César Luis Menotti, Carlos Bilardo y Lionel Scaloni. Sin embargo, la historia también incluye entrenadores que dejaron su marca sin levantar el trofeo.

Repasar las campañas mundialistas permite comparar resultados, estilos y contextos, además de comprender cómo evolucionó el trabajo del seleccionador argentino.

Técnicos de Argentina en los mundiales: lista y resultados

Argentina participó en la mayoría de las ediciones de la Copa del Mundo y tuvo diferentes modelos de conducción. En las primeras décadas era habitual que la responsabilidad estuviera compartida o que la figura del entrenador tuviera características distintas a las actuales.

Desde la segunda mitad del siglo XX, el director técnico adquirió una influencia cada vez mayor sobre la preparación, la táctica y la selección del plantel.

Mundial Director técnico Resultado 1930 F. Olazar / J. J. Tramutola Subcampeón 1934 Felipe Pascucci Octavos 1958 Guillermo Stábile Fase de grupos 1962 Juan C. Lorenzo Fase de grupos 1966 Juan C. Lorenzo Cuartos 1974 Varios técnicos Segunda fase 1978 César L. Menotti Campeón 1982 César L. Menotti Segunda fase 1986 Carlos Bilardo Campeón 1990 Carlos Bilardo Subcampeón 1994 Alfio Basile Octavos 1998 Daniel Passarella Cuartos 2002 Marcelo Bielsa Fase de grupos 2006 José Pekerman Cuartos 2010 Diego Maradona Cuartos 2014 Alejandro Sabella Subcampeón 2018 Jorge Sampaoli Octavos 2022 Lionel Scaloni Campeón

La tabla refleja una historia con tres campeonatos y otras tres finales perdidas, además de numerosos ciclos que terminaron en cuartos de final o antes.

Los técnicos campeones del mundo con Argentina

Solamente tres entrenadores consiguieron conducir a Argentina hasta el título mundial:

César Luis Menotti: Argentina 1978.

Carlos Bilardo: México 1986.

Lionel Scaloni: Qatar 2022.

Tres títulos y tres épocas diferentes

Menotti consiguió la primera estrella jugando como local. Ocho años después, Bilardo construyó un equipo campeón alrededor del extraordinario rendimiento de Diego Maradona.

Scaloni completó la trilogía en 2022 con Lionel Messi como capitán y referente de una generación que ya había conquistado la Copa América.

Los tres utilizaron métodos diferentes, pero compartieron la capacidad de adaptar el funcionamiento colectivo a las características de sus futbolistas y responder a la presión propia de un Mundial.

César Luis Menotti y el Mundial de 1978

César Luis Menotti llegó al Mundial de 1978 después de varios años trabajando en la construcción de una selección con identidad definida. Argentina disputaba el torneo como anfitriona y afrontaba una enorme presión.

El equipo superó la primera fase y posteriormente avanzó desde la segunda ronda hasta la final. Allí enfrentó a Países Bajos en el estadio Monumental.

Después del 1-1 durante los 90 minutos, Argentina marcó dos veces en el tiempo suplementario y ganó 3-1. Mario Kempes terminó como máximo goleador del torneo y fue una pieza fundamental del conjunto.

Menotti se convirtió así en el primer entrenador que llevó a la Albiceleste al título mundial. Continuó en el cargo hasta España 1982, donde Argentina quedó eliminada durante la segunda fase.

Carlos Bilardo: campeón en 1986 y finalista en 1990

Carlos Bilardo protagonizó uno de los ciclos mundialistas más importantes de Argentina porque consiguió llegar a dos finales consecutivas.

En México 1986, la selección avanzó invicta hasta el título. En cuartos derrotó 2-1 a Inglaterra con los dos goles más recordados de Diego Maradona. Posteriormente venció a Bélgica en semifinales y a Alemania Federal por 3-2 en la final.

Cuatro años después, Bilardo volvió a llevar a Argentina al partido decisivo. La campaña de Italia 1990 fue muy diferente: el equipo sufrió lesiones, perdió el encuentro inaugural contra Camerún y necesitó superar varias eliminatorias ajustadas.

Argentina eliminó a Brasil y luego a Yugoslavia e Italia mediante definiciones dramáticas. Alemania Federal ganó la final 1-0.

Bilardo cerró así dos Mundiales con un campeonato y un subcampeonato.

Lionel Scaloni y la conquista de Qatar 2022

Lionel Scaloni llegó a Qatar 2022 después de haber conquistado la Copa América 2021 y de consolidar una extensa racha de partidos sin derrotas. Sin embargo, el Mundial comenzó con un resultado inesperado: Argentina perdió 2-1 frente a Arabia Saudita.

La reacción fue inmediata. El equipo derrotó a México y Polonia para ganar su grupo, superó a Australia en octavos y eliminó a Países Bajos por penales en cuartos.

En semifinales venció 3-0 a Croacia. La final contra Francia terminó 3-3 después del tiempo suplementario y Argentina ganó 4-2 en la definición por penales.

Scaloni demostró flexibilidad táctica durante todo el torneo, modificando jugadores y esquemas según cada rival. El título terminó con una espera de 36 años y convirtió al entrenador en el tercero que llevó a Argentina a la cima mundial.

Técnicos que llevaron a Argentina a una final

Argentina disputó seis finales de la Copa del Mundo hasta Qatar 2022. Las campañas fueron dirigidas por distintos entrenadores y, en el caso de 1930, mediante una conducción compartida.

Los responsables de alcanzar el partido decisivo fueron:

Francisco Olazar y Juan José Tramutola: Uruguay 1930.

César Luis Menotti: Argentina 1978.

Carlos Bilardo: México 1986 e Italia 1990.

Alejandro Sabella: Brasil 2014.

Lionel Scaloni: Qatar 2022.

Bilardo es el único técnico argentino que dirigió al país en dos finales mundialistas consecutivas.

De esas seis definiciones, Argentina ganó tres y perdió tres. Las victorias llegaron en 1978, 1986 y 2022, mientras que los subcampeonatos corresponden a 1930, 1990 y 2014.

Alejandro Sabella y la campaña de Brasil 2014

Alejandro Sabella protagonizó otra de las grandes campañas mundialistas de Argentina. En Brasil 2014, la selección ganó sus tres partidos de la fase de grupos y posteriormente eliminó a Suiza y Bélgica.

En semifinales enfrentó a Países Bajos. El partido terminó 0-0 y Argentina avanzó mediante una definición por penales en la que Sergio Romero fue protagonista.

La final frente a Alemania también llegó sin goles al cierre de los 90 minutos. Mario Götze marcó durante el tiempo suplementario y Alemania ganó 1-0.

Aunque no consiguió el campeonato, Sabella llevó a Argentina a su primera final mundialista desde 1990. Su equipo destacó por el equilibrio táctico y por mejorar defensivamente a medida que avanzaba la competición.

Bielsa, Pekerman y otras campañas recordadas

No todos los ciclos recordados tuvieron finales exitosos. Algunos entrenadores llegaron a los Mundiales con grandes expectativas, pero encontraron eliminaciones tempranas o cruces especialmente difíciles.

Marcelo Bielsa dirigió a una Argentina considerada entre las favoritas en Corea-Japón 2002. Sin embargo, el equipo quedó eliminado en la fase de grupos.

José Pekerman alcanzó los cuartos de final en Alemania 2006 y perdió ante el anfitrión por penales. Cuatro años después, Diego Maradona también llegó hasta cuartos, donde Alemania derrotó a Argentina 4-0.

Jorge Sampaoli tuvo una campaña más breve en Rusia 2018. Argentina avanzó con dificultades desde su grupo y fue eliminada 4-3 por Francia en octavos de final.

Estas campañas muestran hasta qué punto un Mundial puede modificar rápidamente la valoración de un proceso.

¿Qué técnicos dirigieron más de un Mundial con Argentina?

Mantenerse al frente de Argentina durante más de una Copa del Mundo no ha sido habitual en la etapa moderna.

Entre los casos más importantes aparecen:

Juan Carlos Lorenzo: 1962 y 1966.

César Luis Menotti: 1978 y 1982.

Carlos Bilardo: 1986 y 1990.

Menotti y Bilardo representan los ejemplos más reconocidos porque ambos pudieron disputar un segundo Mundial después de haber sido campeones.

Otros técnicos desarrollaron ciclos prolongados entre eliminatorias, Copas América y amistosos, pero solamente dirigieron una Copa del Mundo. La enorme presión alrededor de la selección y los resultados mundialistas suelen influir directamente sobre la continuidad de cada proyecto.

Mejores campañas de Argentina en los mundiales

Las seis finales constituyen los puntos más altos de la trayectoria argentina en la Copa del Mundo.

Los resultados principales son:

Campeón en 1978 con Menotti.

Campeón en 1986 con Bilardo.

Campeón en 2022 con Scaloni.

Subcampeón en 1930 con Olazar y Tramutola.

Subcampeón en 1990 con Bilardo.

Subcampeón en 2014 con Sabella.

Esta estadística también permite observar la separación entre las tres conquistas. Pasaron ocho años entre las dos primeras estrellas, pero Argentina necesitó esperar 36 años desde México 1986 hasta volver a levantar la Copa en Qatar.

Durante ese período existieron campañas competitivas, aunque solamente la selección de Sabella en 2014 consiguió alcanzar otra final.

Cómo cambió el trabajo del técnico argentino en los mundiales

La función del entrenador evolucionó enormemente desde las primeras participaciones argentinas. Actualmente, el seleccionador trabaja acompañado por especialistas y dispone de herramientas inexistentes durante gran parte del siglo XX.

Entre los principales cambios se encuentran:

análisis táctico detallado de los rivales;

utilización de video y datos;

preparación física individualizada;

cuerpos técnicos con numerosos especialistas;

planificación específica para cada partido;

gestión de futbolistas procedentes de diferentes ligas;

mayor atención a recuperaciones y cargas físicas.

El entrenador moderno debe administrar una estructura compleja durante un torneo extremadamente corto. En apenas unas semanas, una decisión táctica, una sustitución o una definición por penales pueden determinar el resultado de todo un ciclo.

El legado de los técnicos mundialistas

Los Mundiales ocupan un lugar especial al evaluar a los entrenadores de Argentina. Menotti, Bilardo y Scaloni quedaron definitivamente vinculados a las tres estrellas de la camiseta albiceleste.

Sabella también construyó un legado importante mediante la final de 2014, mientras que otros procesos son recordados por sus ideas futbolísticas incluso cuando los resultados estuvieron por debajo de las expectativas.

Un Mundial puede fortalecer o transformar completamente la percepción de un entrenador. La competición combina presión, poco margen de error y rivales de máximo nivel.

Por eso, las campañas mundialistas constituyen una referencia fundamental para entender la historia de los técnicos de la Selección Argentina.

Conclusión

La historia mundialista de Argentina está estrechamente relacionada con sus entrenadores. César Luis Menotti, Carlos Bilardo y Lionel Scaloni alcanzaron el máximo objetivo al conquistar los títulos de 1978, 1986 y 2022.

Bilardo consiguió además un subcampeonato en 1990, mientras Alejandro Sabella llevó al país nuevamente a una final en 2014. Otros entrenadores vivieron campañas con resultados muy diferentes, desde eliminaciones tempranas hasta actuaciones en cuartos de final.

Cada Mundial presentó desafíos propios y exigió soluciones distintas. En conjunto, estas campañas permiten comprender cómo evolucionaron la táctica, la preparación y el liderazgo de la Selección Argentina a lo largo de casi un siglo.