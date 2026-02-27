La cartera sanitaria del Gobierno entrerriano dio a conocer esta semana el convenio de cooperación con Galbop, empresa gualeguaychuense que desarrolla sistemas informáticos para la gestión y administración de farmacias, con el objetivo de integrar e interoperar las recetas electrónicas emitidas a través del Sistema de Salud Digital de Entre Ríos (Sader) con la plataforma tecnológica de la firma.

Según informaron desde la Provincia, la iniciativa permitirá que las farmacias privadas habilitadas en el territorio provincial accedan de manera segura, oportuna y confiable a las prescripciones digitales generadas en efectores públicos. De este modo, “se garantiza una mayor accesibilidad para los usuarios del sistema público de salud y se optimiza el circuito de dispensa de medicamentos”, sostuvieron. Además, subrayaron que “un aspecto destacado del vínculo es que no implicará erogaciones para el Ministerio de Salud provincial”.

Para conocer más detalles de su implementación, Ahora ElDía conversó con Eugenio Bourlot, uno de los gerentes de la firma: “Hay una nueva ley de lo que se llama la receta electrónica que establece su funcionamiento. Básicamente tiene una herramienta de prescripción, un repositorio y un lugar donde se dispensa. Entonces lo que establece es que esas recetas se puedan interoperar, que independientemente de la plataforma de prescripción, del repositorio y de quien la dispense, el servicio de salud se pueda prestar de punta a punta, como con la receta de papel, que la hace cualquier médico y vos podés ir a cualquier farmacia, dentro de cada jurisdicción provincial”.

En este punto, resaltó: “Lo que permite este convenio es que se interoperen las recetas emitidas en establecimientos públicos para personas que tengan alguna cobertura social; entonces, cuando este proceso ya esté en funcionamiento, si vos vas al Hospital Centenario y tenés cobertura social como OSER, OSDE o la que sea, el médico te va a hacer una receta para que quede en el repositorio que use la obra social, para que cuando vos vayas a la farmacia la puedas consumir con la cobertura. Eso hace que todas las recetas que tengan financiadores de salud queden cubiertas por las obras sociales y eso hace que no se consuman los recursos de las farmacias de los hospitales y que se puedan dispensar sin problemas en cualquier farmacia”.

Ejemplificando en términos prácticos, el gerente de Galbop mencionó: “Por lo general, ocurre que personas con obra social concurren a la guardia del Hospital por un accidente y te atienden de urgencia, y que el tratamiento ambulatorio posterior lo deberías hacer en el privado. Pero si el médico no puede hacerte una prescripción con tu obra social después tenés que volver a ir a otro médico para que te haga la receta o consumís medicamento del hospital público cuando tenés cobertura: esto lo que hace es simplificar toda esta situación, ya que lo prescripto con esta herramienta lo vas a poder ir a retirar en cualquier farmacia”.

En cuanto al desarrollo tecnológico que requiere este sistema, explicó: “Esto que parece algo bastante sencillo desde lo conceptual, tecnológicamente tiene unas cuantas complejidades, ya que cada financiador tiene un repositorio definido, esa interoperación es una cuestión compleja, y lo que nosotros convenimos con el Ministerio de Salud es que integrando una herramienta, una solución nuestra con la que tiene el Ministerio que es Sader, esa interoperabilidad se pueda poner en marcha y llevada a la práctica del día a día. La interoperabilidad es como ocurre con los bancos, que vos con un QR pagás con Mercado Pago o Modo, y esto es más o menos lo mismo, detrás de eso hay un gran desarrollo tecnológico”.

Sobre los cambios en la industria del software que repercutirán en la cotidianeidad de las personas, Bourlot comentó: “Hoy token es una palabra usual, y por ahí hace dos años nadie sabía qué significaba. La tendencia es eliminar el uso del papel. Muchas de las prácticas que hoy son usuales van a terminar desapareciendo y reemplazadas por otras digitales, porque están las herramientas para hacerlo”.

La actualidad y el futuro de la industria del software

Por otra parte, consultado acerca del estado del sector en Argentina, el empresario describió: “En la industria del software hay varias situaciones que revisar: antes era barata hacia el exterior y hoy en día es cara, antes los sueldos en dólares en el país eran bajos y hoy son muy altos en comparación con el exterior. Hoy los desarrolladores que trabajan tienen buenos ingresos, pero ya es más difícil que exporten sus servicios porque los costos son más caros debido al dólar barato. En la actualidad es difícil evaluar el estado de la industria del software por sí sola, porque atraviesa a todos los procesos de todas las empresas tradicionales, y cada vez más van incorporando servicios tecnológicos: los bancos usan cada vez más tecnología, en Salud sucede lo mismo, los procesos extractivos también la incluyen. Por todo ello el estado es bueno, más allá de los líos que siempre implica la coyuntura, pero en términos generales la industria basada en el conocimiento tiene un buen escenario a futuro. De todas maneras, también es importante que a otros sectores les vaya bien porque son a esas industrias a las que se les vende tecnología. En cuanto a la calidad, el software argentino es bueno, lo que hay que sopesar en todo esto es el ingreso de la inteligencia artificial en el desarrollo. A mí me parece que son procesos que están madurando cada vez más y que hay un incentivo a qué la IA participe cada vez más de estos procesos. Obviamente creo que eso va a agrandar las brechas entre quienes tengan la capacidad de incorporarla y los que no, tampoco va a ser de un día para el otro, pero va a terminar convergiendo en eso”.

Finalmente, sobre si repercutirá la IA en la pérdida de empleos, opinó: “En nuestra industria, la IA es una herramienta que se hace cada vez más importante, que permite desarrollos más complejos, pero por el momento no está reemplazando gente. Hay toda una discusión sobre sus crecientes capacidades para desarrollar aplicaciones. Creo que sin IA va a ser imposible competir, pero hoy nadie puede asegurar nada, se verá en un futuro”.