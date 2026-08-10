Un sismo de magnitud 7,4 sacudió a las 7:34 a. m. del lunes 10 de agosto con epicentro en el departamento de Chocó, al occidente de Colombia, según el reporte preliminar del Servicio Geológico Colombiano (SGC).

El evento, registrado a una profundidad de 96 kilómetros, activó las alertas en amplias zonas del país y generó reportes de percepción en distintas ciudades, de acuerdo con la información publicada por la entidad en su cuenta oficial de X.

De acuerdo con la entidad, el sismo fue percibido en varias ciudades principales, como Bogotá, Medellín, Cali y Manizales. Usuarios en redes sociales describieron el movimiento telúrico como intenso, con mensajes como “el temblor más largo que he sentido en mi vida” y “en Medellín se sintió bastante fuerte”.

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo y Desastres: “El Servicio Geológico Colombiano informa sobre un sismo de magnitud 6,6, registrado a las 7:34 a. m. de este lunes 10 de agosto, con una profundidad de 79 km. El epicentro se localizó cerca de San José del Palmar, Chocó. Desde la UNGRD mantenemos comunicación con las autoridades territoriales y entidades del SNGRD para verificar posibles afectaciones”.

Según la gobernadora de Chocó, Nubia Carolina Córdoba, informó a través de su cuenta de X: “Acabamos de pasar un grave evento sísmico en el departamento del Chocó. Nos preocupan las réplicas. Aunque el epicentro fue San José del Palmar, en la capital Quibdó hay heridos y graves daños en las edificaciones. Ya estamos haciendo la evaluación de daños para emitir el primer reporte oficial”.

Por su parte, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, reportó que en la capital colombiana no se reportan heridos hasta el momento: “Después del temblor que se sintió cerca de las 7:34am, y luego de un primer barrido por la ciudad para verificar, no se han reportado daños estructurales, solo algunas grietas que no ponen en riesgo la estructura de los edificios. Seguiremos recorriendo Bogotá para verificar que no haya afectaciones ni daños estructurales y los mantendremos informados”.

En Medellín, el alcalde Federico Gutiérrez señaló que “en este momento, las tripulaciones de nuestro Cuerpo Oficial de Bomberos Medellín realizan recorridos de verificación en diferentes sectores de la ciudad. Si se presenta alguna emergencia, repórtela a través de la línea 123″.

En otro reporte, el Metro de Medellín informó a los usuarios: “En este momento, personal técnico evalúa la infraestructura en estaciones y viaducto para restablecer el servicio, por lo tanto las líneas A y B de trenes, así como los Metrocables H, J, K, L, M y P no están prestando servicio”.

De igual manera, el alcalde de Cali, Alejandro Eder indicó en sus redes sociales: “Caleños, estamos recibiendo los reportes de afectaciones en varios edificios y estructuras de la ciudad. En este momento, desde la Secretaría de Gestión del Riesgo de la Alcaldía de Cali, junto con las organismos de socorro, estamos verificando los daños y evaluando la situación. Estaremos informando oportunamente cualquier novedad”.

Las primeras afectaciones estructurales que se conocieron tras el fuerte temblor fue en el aeropuerto internacional Matecaña de Pereira luego del terremoto de 7.4 de este lunes 10 de agosto de 2026.

El SGC reiteró la importancia de que los habitantes de las regiones afectadas consulten los canales oficiales para obtener actualizaciones y recomendaciones. El movimiento telúrico se suma a una serie de eventos recientes en la región andina, donde la actividad sísmica mantiene en alerta a las autoridades. La entidad actualiza de manera constante sus boletines para informar a la población sobre cualquier novedad relativa a la seguridad y prevención.

La recomendación para la ciudadanía es mantenerse informada a través de los canales oficiales y seguir las indicaciones de los organismos de emergencia, mientras se recopilan más datos sobre el impacto del sismo.