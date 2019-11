Temblor se impuso en el Premio "Día Nacional Del Mate"

RESULTADOS GENERALES

Primera Carrera - Premio “Día de la Música” - Distancia 1100 metros

1º Indeterminado (Jockey: José Sánchez - 57 kg. – Entrenador: H. Malarino - Stud. El Imposible – Tiempo: 1´09”00 – Ganada por: 1/2 Cuerpo – Dividendos a Ganador: $ 50 – Imperfecta: $ 450); 2º Casual Bold; 3º Jaqui Ladina; 4º Brent Lude; 5º Candy Sun.

Segunda Carrera – Premio “Día de la Tradición” - Distancia 1300 metros

1º Lastidor (Jockey: Matías Haller - 57 kg. – Entrenador: Silvio Falero – Stud: El Unico – Tiempo: 1´20”00 – Ganada por: Varios Cuerpos – Dividendos a Ganador: $ 45 – Imperfecta: $ 90); 2º Grande y Bueno; 3º Wox; 4º Emperatriz Jona; 5º Coctel.

Tercera Carrera - Premio “Día de la Soberanía Nacional” - Distancia 400 metros

1º Lucerito (Jockey: Matías Haller - 57 kg. – Entrenador: Gabriel Gervasoni – Stud: Por Si Acaso – Tiempo: 22”60 – Ganada por: 4 Cuerpos – Dividendos a Ganador: $ 40 – Imperfecta: $ 70); 2º Luna Dominguera; 3º Nadie Como Yo; 4º Fatiga; 5º Juanita.

Cuarta Carrera - Premio “Día Del Canillita” - Distancia 500 metros

1º Que Se Yo (Jockey: José M. Sánchez - 57 kg. – Entrenador: Raúl Rossi – Ganada por: 2 1/2 Cuerpos – Dividendos a Ganador: $ 40 – Imperfecta: $ 50); 2º Caure; 3º Tóxico; 4º Señorita B; 5º El Pincho.

Quinta Carrera - Premio “Día del Donante de Sangre” - Distancia 500 metros

1º Leopardo (Jockey: Darío Galván - 57 kg. Entrenador: D. Cogorno – Stud: Toma y Traiga – Tiempo: 29”00 – Ganada por: 2 1/2 Cuerpos – Dividendos a Ganador: $ 45 – Imperfecta: $ 550); 2º Dulce Valentina; 3º Dueña de Todo; 4º 7 y A; 5º Legendario.

Sexta Carrera - Premio “Día Del Periodista Deportivo” - Distancia 1000 metros

1º El Puntual (Jockey: José Bentancourt - 57 kg. Entrenador: Héctor Del Valle – Stud: Don Guito – Tiempo: 1’02”30 - Ganada por: Varios Cuerpos – Dividendos a Ganador: $ 20 – Imperfecta: $ 25); 2º The Best King; 3º American Got Talem; 4º Velero Tai; 5º La Gregoriana.

Séptima Carrera – Premio “Juan Mendoza” - Distancia 500 metros

1º Africano (Jockey: Darío Galván - 57 kg. – Entrenador: E. Giménez – Stud: Don Tino – Tiempo: 28”20 - Ganada por; 1/2 Cuerpo – Dividendo a Ganador: $ 45 – Exacta: $ 155); 2º My Bloson; 3º Politrack; 4º Tiro Loco.

Octava Carrera – Premio “Día Nacional del Mate” Distancia 500 metros

1º Temblor (Jockey: Jose Bentancourt - 57 kg. Entrenador: Mariano Arzuaga – Stud: Hornerito – Tiempo: 28”50 - Ganada por: 1/2 Cabeza – Dividendos a Ganador: $ 15 – Exacta: $ 50); 2º Societte Trav; 3º Por Si Acaso.

Novena Carrera - Premio “Adolfo Damacio Benedetti” - Distancia 1100 metros

1º Amanecer Zen (Jockey: Matías Haller - 57 kg. – Entrenador: R. Rossi – Stud: El Tío Beto - Tiempo: 1´06´50” – ganada por: 2.1/2 Cuerpos); 2º El Irupé; 3º Red Pin.; 4º Faltas Slew; 5º Una Recompensa.