El meteorólogo, Alejandro Gómez, estimó que el aire fresco y seco que llegó a Entre Ríos el miércoles “persistirá hasta el sábado. Desde entonces volveremos a tener la incidencia de aire más templado y húmedo”.



Advirtió que el viernes la mañana “será muy fresca con buenas condiciones de tiempo, pero con incremento sostenido de la nubosidad, sobre todo a la tarde, lo cual persistirá el sábado y parte del domingo”.“Se nota con bastante énfasis la entrada del aire templado que se hará presente el domingo, con cielo parcialmente nublado durante la mañana, viento del noreste, probabilidad de algunas neblinas y temperaturas máximas cercanas a 25 grados”.



El veranito de San Juan

A partir de allí, “el aire templado persistirá hasta el miércoles”, con registros térmicos que “se irían incrementando gradualmente. Estaríamos llegando el martes o miércoles hasta los 27 grados, lo cual es bastante atípico para la época, pero estamos acostumbrados a hablar del veranito de San Juan que llegaría bastante retrasado, dado que la fecha en que se conmemora el santo es el 24 de junio”.

Durante el programa El Despertador, el especialista estimó señaló que “el lunes tendríamos probabilidad de neblinas y el martes nieblas que podrían ser densas”.

Las posibilidades de inestabilidad estarán latentes desde el miércoles, “avanzando desde el norte con lluvias débiles y lloviznas”. Hacia la noche de esta jornada y el jueves, “se observa el acercamiento de un sistema frontal que no terminaría de entrar de lleno en nuestra zona, pero podría aportar condiciones de inestabilidad más importantes”.



¿Habrá nuevas olas de frío?

Gómez acotó que “el invierno en nuestra zona tiene contundencia en julio y hasta mediados de agosto, por lo que veo que hay masas de aire frío que pueden tener proyección hacia nosotros, pero no inmediatamente”. Consideró que “para después del 6 de julio tendríamos la entrada de una nueva masa de aire frío, aunque no sería de gran importancia”.



“Todavía no se puede asegurar que estos frentes sean tan imponentes como la masa polar que tuvimos dos semanas atrás”, completó el meteorólogo.