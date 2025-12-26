La iniciativa contempló la instalación de cartelería en rutas de acceso a Gualeguaychú, a través de cuatro piezas gráficas diseñadas para captar la atención de viajeros provenientes de grandes centros urbanos. Los mensajes, presentados de manera seriada, invitan a realizar una pausa en la rutina y elegir a la ciudad como destino cercano para el descanso y el disfrute.



La campaña busca mostrar a Gualeguaychú como un destino diverso, con múltiples experiencias posibles, superando la visión de una propuesta turística limitada a un solo atractivo. Cada pieza gráfica representa uno de los principales ejes de la oferta local.



“Escapate al carnaval” destaca al principal evento de la ciudad como una puerta de entrada al destino. “Escapate a las termas” propone opciones orientadas al relax y al bienestar, combinadas con sabores regionales. En tanto, “Escapate a los viñedos” pone en valor el crecimiento del Camino del Vino, con bodegas boutique y productos locales a pocas horas de los grandes centros urbanos. Finalmente, “Escapate a la playa” resalta el paisaje fluvial, los balnearios y el contacto con la naturaleza como alternativas para el descanso al aire libre.



Toda la información generada por la campaña se centraliza en el sitio web escapateaguale.com.ar, donde los interesados pueden acceder a propuestas y paquetes turísticos avalados por la AHGG, con el objetivo de facilitar la planificación del viaje y simplificar la experiencia del visitante.



La acción se enmarca dentro del plan estratégico “Todos Somos Anfitriones”, impulsado por la entidad, que concibe al turismo como un motor de desarrollo económico y social, y destaca el impacto positivo que genera cada visitante en la actividad productiva local.

