El Grupo Techint confirmó el despido de 150 operarios en su planta ubicada en Valentín Alsina, partido bonaerense de Lanús. Las desvinculaciones se harán efectivas este miércoles, mientras los delegados de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) permanecen en estado de alerta y asamblea permanente.

Los representantes gremiales ya solicitaron las reincorporaciones correspondientes y no descartan avanzar con medidas de fuerza si la empresa informa nuevas desvinculaciones o reformas en las condiciones de trabajo.

En declaraciones a la Agencia Noticias Argentinas, Dylan Paz, trabajador y delegado de la UOM, ratificó que “los despidos se harán efectivos el 1ro. de julio”, pese a que la situación había sido comunicada el jueves anterior.

Reclamo por reincorporaciones

“De 340 que somos, 150 dejarían de estar trabajando a partir del miércoles. Ya planteamos las reincorporaciones y estamos en estado de asamblea permanente, esperando respuestas”, informó Paz.

Según indicaron los trabajadores, además de una fuerte caída en la producción, la planta sufrió el impacto de la pérdida de una licitación clave. La empresa habría quedado fuera del contrato para proveer tubos de acero destinados a la obra del Gasoducto Néstor Kirchner.

La falta de participación en ese proyecto estratégico vinculado a Vaca Muerta afectó los niveles de producción previstos para esta altura del año y profundizó la incertidumbre laboral dentro del establecimiento.

Posibles medidas de fuerza

Los delegados gremiales y los trabajadores afectados anunciaron una movilización y protestas frente a la sede sindical, con el objetivo de reclamar que se apliquen esquemas de suspensión en lugar de cesantías.

Desde el gremio también advirtieron que el plan de la multinacional incluiría reducción de horas extras, recortes en premios por productividad y modificaciones significativas en los ritmos de producción.

En ese marco, la UOM permanece en estado de alerta y a la espera de una respuesta por parte de la empresa, mientras crece la preocupación por el futuro laboral de los operarios alcanzados por la medida.