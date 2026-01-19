Con el sin fin de recursos avanzados con los que contamos hoy en día, es hora de darles a los ciudadanos una mejor calidad de vida. Tal como sucede en Europa y Asia, algunas localidades argentinas han comenzado a aprovechar los recursos que tenemos a mano. A continuación te mostramos cuales son las tendencias tecnológicas que afectan a los municipios.

Durante décadas los municipios han desarrollado métodos propios para gestionar las incidencias del día a día pero hoy podemos decir que vamos varios pasos adelantados. Con algunas herramientas hemos podido mejorar la eficiencia de los servicios y garantizar su transparencia. Se han incluido sistemas de IA para mejora del tráfico, verificador de dirección IP para ciberseguridad y promoción de la movilidad sostenible para reducir la contaminación.

Tendencias tecnológicas que afectan a los municipios

Gestores de tráfico

Los municipios paulatinamente han integrado sistemas de IA capaces de medir y registrar la velocidad de los vehículos, afluencia del tráfico, registro de multas automatizados con reconocimiento facial y dactilar.

Así mismo, actualmente se usan sistemas que permiten optimizar el semáforo con el objetivo de reducir los tiempos innecesarios del semáforo en rojo y garantizar el flujo del tránsito, más allá del clásico Google Maps.

Movilidad sostenible

Con el objetivo de reducir el uso de los vehículos automotores particulares y transporte público, en los municipios piloto se han construido vías seguras para circular con bicicletas de manera segura. Esto garantiza la reducción de gastos ante el elevado precio de la nafta, la contaminación y la incidencia en accidentes de tránsito.

Buenos Aires ya cuenta con un sistema de vías seguras para la circulación sostenible que garantiza menor tiempo de viaje. Aunque aún está en desarrollo ya se puede ver la eficiencia del plan.

Estacionamientos inteligentes

En toda Argentina se están implementando y desarrollando sistemas inteligentes para la gestión y pago de estacionamientos a través de sensores integrados con apps. El objetivo es mantener el orden, garantizar el pago por el tiempo utilizado y con lo recaudado realizar inversiones en obras de vialidad.

Pilar, Buenos Aires, es una de las primeras en utilizar sensores, conectados a la app, donde el usuario debe pagar por el uso del espacio. En Rosario, avanzan en el desarrollo de un app que permita ubicar espacios libres, para garantizar el orden y la seguridad de los usuarios.

Instalación de hubs tecnológicos

En la provincia de Chubut se proyecta a instalarse un megacentro de datos con el objetivo de atraer inversiones a la región en Big Data y servicios en la nube. Aprovechando el clima frío para el enfriamiento natural de los equipos y las condiciones excepcionales de la región para este tipo de infraestructura. Pretenden explotar el recurso eólico, buen potencial solar y disponibilidad hídrica.

El proyecto cuenta con el aval de ingenieros especializados y del gobierno local. Lo que se busca es diversificar la productividad de la región y sumar economía del conocimiento a las actividades locales.

Planes de ciudad inteligente

Luego de que Córdoba implementara el plan en 2021 para la digitalización y gestión de datos, otras ciudades como Rosario y San Luis se han unido para reducir la brecha digital. Además, con un amplio compromiso ambiental, se han propuesto promover el crecimiento de la digitalización, la agilización de trámites y simplificación de procesos cotidianos a través de apps.

Por su parte, Mendoza da un paso adelante en la implementación de transporte público eléctrico y a GNC que además cuenta con sistemas de pago electrónico, con tecnología NFC de los principales bancos de la región: BBVA, Santander, ICBC, Galicia.

Desarrollo de ciberseguridad

Argentina es uno de los países de América Latina que más sufre ciberataques. Se registra que al menos ocurren 2000 ataques semanales. Por ello, la innovación en este campo es más que necesaria. Empezando por los gobiernos provinciales que han instalado equipos de respuesta ante incidentes de ciberseguridad, Zero Thrust y además usan IA para detectar incidencias y prevenir ataques.

Las tendencias tecnológicas que afectan a los municipios cada vez son más diversas y permiten mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Aunque hay mucho camino por recorrer y mucho que trabajar en materia de seguridad, hay grandes avances que posicionan a Argentina entre los países que más explotan las maravillas tecnológicas actuales.