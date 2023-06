Días pasados, desde el Ministerio de Salud de la Nación, se dio a conocer el Boletín Epidemiológico con los datos del año pasado. El Informe General sobre Enfermedades Inmunoprevenibles alerta sobre el aumento en los casos de las meningitis bacterianas en el país. Sobre esta situación fue consultada Elina Villarruel, a cargo del Nodo Epidemiológico del Hospital Centenario, para conocer los datos a nivel local.

“Durante 2020, 2021 y te diría 2022 no hubo, prácticamente, otras enfermedades más allá del Covid. Es lógico que ahora aparezcan. En pandemia, la gente se dejó de vacunar y dejó de llevar a vacunar a los niños. Por miedo, porque los vacunatorios estaban cerrados o por lo que sea. Ahora, nos está costando remontar la cobertura de vacunación. Estos casos de meningitis del informe son perfectamente prevenibles con la vacunación, y son todas vacunas que están cubiertas gratuitamente por el calendario nacional”, dijo, al tiempo que informó que, a nivellocal, no se registra tal aumento de meningitis: “no hay tal brote, ni en la provincia de Entre Ríos, ni en la ciudad”.

Más allá de este tema, Villarruel puso énfasis en el marcado descenso que, a partir de la pandemia, han tenido los niveles de vacunación. “El objetivo es estar en un 95% de cobertura de vacunación a fin de año, considerando los nacidos vivos. Actualmente deberíamos estar arriba del 40% y en algunas vacunas estamos en un 23% de cobertura. Hay muchos chicos sin vacunarse y pasa con todas las vacunas del calendario”, alertó.

“Al tener baja cobertura de vacunas, están apareciendo algunas enfermedades que deberíamos tener controladas, por ejemplo, paperas. El año pasado empezaron a aparecer casos y este año aumentaron, tenemos casos de paperas y no deberíamos tenerlos porque es una enfermedad prevenible por vacunación, a través de la vacuna Triple Viral, que corresponde al año de vida, la primera dosis, y en el ingreso escolar, la segunda”, explicó la profesional. “Y así pasa con varias enfermedades inmunoprevenibles que aparecieron en 2022 y van a seguir apareciendo. Nuestro desafío es lograr revertir esta baja cobertura que tenemos en la actualidad, porque vacunas hay, no tenemos faltante”, agregó.

Por otro lado, Villarruel se refirió al déficit que en la actualidad se tiene en los ingresos escolares, respecto a la vacunación obligatoria. “Otro de los puntos que nos preocupa, y que está directamente relacionado con esta situación, es la baja cobertura de vacunación en el ingreso escolar. No se puede inscribir a un chico en la escuela si no está vacunado, es obligación presentar el carnet de vacunación en el ingreso, pero algo está fallando porque muchos no tienen el calendario completo”, apunto.

“Vamos a tener que trabajar más con educación”, asumió la referente del Nodo Epidemiológico del Hospital Centenario. “El carnet tendría que informar que el niño está bien vacunado, porque la realidad es que las docentes no tienen porqué saber leer el carnet, que es bastante complejo”.

Aumento sostenido de casos de bronquiolitis

En la actualidad, existe un brote de bronquiolitis a nivel nacional y Gualeguaychú no escapa esta situación. Al respecto, Villarruel ratificó que “las consultas por bronquiolitis siguen subiendo” en la ciudad. “Hace tres semanas teníamos, aproximadamente, 26 casos por semana; a la semana siguiente estábamos arriba de 40 y la semana que cerró fueron más de 70. Los casos siguen aumentando, pero lo que ha bajado es el nivel de internación”, aportó, en este sentido.

“A los niños internados se les hace un análisis que se deriva al laboratorio de referencia de Epidemiología de Paraná, que determina de qué tipo de bronquiolitis se trata y, de los que mandamos en junio, el 72% es un virus sincicial respiratorio. Es lo que está circulando, sobre todo entre los menores de un año. Para lo cual no hay vacuna”, informó la profesional.