El Registro Único de Aspirantes a Guardas con fines Adoptivos de la Provincia de Entre Ríos (Ruaer) convoca a personas residentes en la provincia que se sientan en condiciones de brindar familia a un adolescente de 13 años. Está alojado en una residencia hace seis años y desde hace mucho tiempo quiere crecer en una familia.

Es un adolescente con mucha vitalidad, está siempre atento a las posibilidades que surgen dentro de la residencia para participar de actividades (deportivas, gastronómicas, lúdicas) y disfruta compartirlas con otros.

Es muy querido tanto por sus compañeros como por los referentes adultos de la residencia.

Sobre sí mismo y para que lo conozco, contó: “Me gusta mucho jugar al fútbol desde chiquito, mis amigos de la escuela por ahí me invitan a jugar en sus torneos. Soy muy amiguero. También me gustan los animales, me encariño mucho, más que nada con los perros. En el día salgo a caminar, a pasear, o hacer alguna cosa para despejarme. Quiero una familia hace mucho. Quiero compartir los partidos, o jugar a la pelota si les gusta, poder salir a una plaza para compartir el mate y las galletitas".

Desde el Ruaer solicitaron que aquellos/as interesados/as se inscriban completando el siguiente formulario google a partir de lo cual serán contactados para conocer más sobre la situación: https://forms.gle/e8hqAExtaNVWhrta6

En esta instancia pueden inscribirse tanto personas que tengan un trámite iniciado ante el Ruaer como aquellas que no.

La inscripción estará abierta hasta el 5 de mayo de 2025, inclusive. Por dudas o consultas comunicarse vía whatsapp al +54 9 343 5 329475 o al correo electrónico: [email protected].