"Tengo una cumbiera que me obedece en todo": los aberrantes mensajes del verdulero del sillón rojo

En el "Operativo del Sofá Rojo", este criminal fue detenido este sábado en la localidad bonerense de Haedo por "trata de personas, abuso sexual, pedofilia, corrupción de menores y producción y distribución de imágenes de abuso sexual infantil", después de siete meses de investigación y dos mil horas de escuchas telefónicas por la División de Delitos Complejos y Crimen Organizado de la Policía Bonaerense.

En su vivienda ubicada en un complejo, en Emilio Castro, los investigadores encontraron los dos sillones rojos que aparecen en varias filmaciones que subía a perfiles que tenían casi siete mil seguidores registrados y más de cien mil visitas a sus imágenes.

Para captar a sus víctimas, Blanc Pardo les ofrecía distribuir volantes de su agencia de motocicletas, mientras que las grabaciones de los abusos eran llevadas a cabo en una verdulería, en el partido de Morón y propiedad del detenido.

sillon rojo.JPG

En ese lugar, montó un set para filmar a sus víctimas mientras él y otras personas abusaban de ellas. Un detalle es que la cara de los hombres estaba tapada, mientras las caras de las mujeres estaban al descubierto, por lo que analizaban las imágenes para identificar más testigos que puedan declarar.

Blanc Pardo se jactaba en redes sociales y sitios porno del tamaño de su miembro, así como de los abusos a los que sometía a sus víctimas.

“Tengo una cumbiera bien cabeza, con amigos cacos, con hermana de 13 años embarazada, padres ausentes y borrachos, su madre limpia casas, su hermano preso por chorro, vive en Rafael Castillo, cien por ciento villera, pasa muchas necesidades y me aprovecho de ella. Me obedece en todo. También le doy unos sopados porque así le gusta a estas negras villa. Con las turras villeras no existe la violencia de género. ¿Quién quiere hacerle doble penetración?", es uno de los mensajes que trascendió en las últimas horas de un chat que atribuyeron al verdulero abusador de Haedo.