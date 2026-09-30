En horas de la madrugada, personal de la Comisaría Novena, mientras realizaba recorridas preventivas, identificó en inmediaciones de calles León Torres y San Juan a un hombre que debía encontrarse cumpliendo arresto domiciliario.

Al constatarse el incumplimiento de la medida judicial, se procedió a su aprehensión. Asimismo, el individuo llevaba consigo un rollo de cable y un caño de cobre enrollado, manifestando que los habría retirado de una obra en construcción.

Los elementos fueron formalmente secuestrados, mientras que el aprehendido fue trasladado a la Jefatura Departamental Gualeguaychú, quedando a disposición de la Justicia.