Detenido por Incumplimiento de Arresto Domiciliario tenía en su poder una Motocicleta Robada

En la noche de ayer, alrededor de las 23:40, se recibió un llamado a la dependencia policial alertando sobre un hombre que se encontraba desarmando una motocicleta en la vereda de un domicilio, ubicado en el Barrio Molinari.

Al llegar rápidamente al lugar, los efectivos de la Comisaría Octava encontraron a un individuo, con un extenso prontuario delictivo, acompañado por una joven y manipulando una motocicleta a la que le faltaban varios plásticos.

Este sujeto, conocido por su actividad delictiva en los barrios del sur de la ciudad, debía estar cumpliendo arresto domiciliario en el Barrio Guevara, lo que evidenció un claro incumplimiento de la medida dispuesta por la Justicia.

Tras realizar una inspección minuciosa, se verificó que la motocicleta en cuestión coincidía con la que había sido robada horas antes, en la madrugada, en la intersección de las calles Tropas y Cura Gordillo.

La Fiscalía en turno dispuso el traslado del detenido a la Jefatura Departamental, mientras que se ordenó el secuestro formal de la motocicleta. El vehículo será entregado a su legítimo propietario una vez cumplidos los trámites correspondientes.