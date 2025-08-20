En la mañana de este miércoles, alrededor de las 11:30, personal del Comando Radioeléctrico que se encontraba realizando recorridas de prevención en inmediaciones de Plaza San Martín, en la intersección de calles Rivadavia y Belgrano, procedió a la identificación de un hombre de 43 años que se desplazaba a pie por la zona.

Al verificar sus datos, los efectivos constataron que el sujeto debía estar cumpliendo un arresto domiciliario vigente hasta el 23 de agosto del corriente año, por lo que su presencia en la vía pública configuraba una clara situación de desobediencia judicial.

Ante esta circunstancia, se informó de inmediato al Fiscal en Turno, quien dispuso la aprehensión del individuo y su traslado a Jefatura Departamental. El hombre quedó alojado en sede policial, a disposición de la Justicia, mientras se avanza en las actuaciones correspondientes.