La eliminación ante Independiente Santa Fe por los octavos de final de la Copa Sudamericana fue el punto final del breve ciclo de Eduardo Coudet como entrenador de River. La noticia de la salida del DT comenzó a rondar por los pasillos del Monumental durante la madrugada y se confirmó oficialmente esta tarde tras una conferencia de prensa.

Fue Stéfano Di Carlo el primero en tomar el micrófono y anunciar que la voluntad del Chacho fue dar un paso al costado, a continuación, el ahora ex entrenador dio breve discurso de cierre: "Tenía claro que en River había que ganar y jugar bien. Esto es fútbol, a veces las cosas salen así", añadió visiblemente afectado.

Fuente: TyC Sports online