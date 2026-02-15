Agentes de la Comisaría 7° de Concordia, que se encontraba realizando recorridas preventivas, logró detener a un joven sobre quien pesaba un pedido de captura y detención vigente.

Según se informó, los efectivos visualizaron al sujeto en la vía pública, precisamente cuando salía de una peluquería. De acuerdo a los datos recabados en el marco de la investigación, el joven habría concurrido al lugar con la finalidad de cambiar su apariencia para despistar a los investigadores, que lo buscaban desde hacía varios días.

El pedido de detención estaba vinculado a una causa por robo en grado de tentativa, que se tramita en el Ministerio Público Fiscal, confirmó Concordia Policiales.

Informada de la situación, la fiscal Macarena Mondragón dispuso que se proceda a dar cumplimiento inmediato al mandamiento judicial de detención.

Fuente: Ahora.