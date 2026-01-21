En horas de la mañana del miércoles, alrededor de las 08:15, personal del Comando Radioeléctrico, tras encontrarse realizando recorridas preventivas, visualizaron a un individuo en la intersección de calles Sáenz Peña y Rivadavia.

En el lugar se procedió a la aprehensión de un hombre de 28 años de edad, quien se encontraba incumpliendo una medida judicial vigente.

El mismo había quebrantado el arresto domiciliario que debía cumplir en el Centro de Recuperación “Puertas de Hierro”, ubicado en la localidad de San Justo, partido de La Matanza, disposición que se encontraba vigente hasta el día 06 de febrero de 2026.

Ante esta situación, se dio inmediata intervención a la autoridad judicial competente, quedando el aprehendido a disposición de la Justicia por el delito de Desobediencia Judicial.