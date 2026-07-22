Un hombre fue detenido durante la madrugada de este martes luego de ser sorprendido incumpliendo una medida de arresto domiciliario que le había sido impuesta en el marco de una causa por daños.

El procedimiento se llevó a cabo alrededor de la 1:15 horas, cuando personal de la Comisaría Quinta interceptó al individuo mientras caminaba por la Ruta Provincial Nº 42, en inmediaciones del acceso al Parque Unzué.

Al identificarlo, los efectivos constataron que debía cumplir un arresto domiciliario en una vivienda de Pueblo General Belgrano, medida de la que había sido notificado durante la jornada anterior. Sin embargo, al encontrarse fuera del domicilio fijado por la Justicia, se consideró que había quebrantado la disposición judicial.

Frente a esta situación, el hombre fue aprehendido por el presunto delito de desobediencia. La Fiscalía de turno fue informada de inmediato y dispuso su traslado a la Jefatura Departamental, donde permanece alojado a disposición de la autoridad judicial interviniente.