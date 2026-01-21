En la madrugada de este miércoles, personal de Comisaría Sexta intervino en un hecho vinculado al incumplimiento de medidas judiciales en contexto de violencia de género.

La victima, una mujer de 28 años, denunció a su ex pareja, un hombre de 29 años, sobre quien ya pesaban medidas de protección vigentes, manifestando que continuaba hostigándola, motivo por el cual solicitó la adopción de nuevas medidas.

Según lo informado, en la fecha el denunciado se presentó en el domicilio de la víctima, donde comenzó a molestarla y a golpear la puerta de la vivienda. Ante esta situación, se comisionó de inmediato a personal de Comisaría Sexta y a la motorizada del sector, quienes al arribar al lugar observaron al masculino, el cual intentó darse a la fuga, siendo rápidamente aprehendido.

Por disposición de la Fiscalía de Género, el sujeto fue trasladado a Jefatura Departamental en calidad de aprehendido por el delito de desobediencia judicial, quedando a disposición de la Justicia.