En horas de la madrugada de este miércoles, personal policial de Comisaria Octava intervino en un hecho de desobediencia judicial en inmediaciones de calles Camilo Villagra y 17 de Agosto, luego de la activación del Botón Anti pánico perteneciente a una ciudadana de 33 años.

Al llegar al domicilio, los funcionarios se entrevistaron con la denunciante, quien informó que su ex pareja se encontraba oculto en el fondo de la vivienda. Con la autorización de ingreso otorgada por la misma, el personal policial constató la presencia de un hombre de 34 años, quien posee medidas de restricción vigentes que le impedían acercarse al lugar.

Informada la Fiscalía en turno, se dispuso la detención del ciudadano y la realización de las actuaciones correspondientes. El mismo fue trasladado hacia la Jefatura Departamental. Asimismo, se procedió a tomar la denuncia formal a la mujer afectada.