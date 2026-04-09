Un operativo policial de gran magnitud se desarrolló en la ciudad de Villaguay luego de que un hombre se atrincherara y amenazara con detonar dos granadas que llevaba en su mochila.

La situación generó momentos de alta tensión y preocupación entre los vecinos de la zona, donde se desplegó un importante dispositivo de seguridad para contener el riesgo.

Tras un proceso de negociación con los efectivos policiales, el hombre decidió entregarse de manera voluntaria, lo que permitió desactivar el conflicto sin que se registraran heridos ni incidentes de gravedad.

Luego del procedimiento, las autoridades iniciaron las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias del hecho y evaluar la situación del individuo involucrado.



Fuente: ElOnce