Como suele suceder en todos los Gran Hermano, los affaire entre los participantes son algo común en la casa más famosa del país. A medida que pasan los días, los integrantes van conociendo en profundidad e involucrándose sexualmente.

Sin duda, una de las parejas más controversiales de esta edición es la de Daniela y Thiago, quienes desde hace varios días dan mucho de qué hablar. Desde que comenzaron a mostrarse juntos, la pareja no tuvo pudor en mostrar sus sentimientos frente a los demás.

Ambos se caracterizan por ser muy pasionales, por lo que no es novedad alguna que se encuentren besando o hasta teniendo relaciones sexuales en cualquier rincón de la casa y a toda hora.

Por su parte, Romina se mostró muy preocupada por la vida sexual de Daniela, y en una conversación seria le planteó un escenario no deseado: “Imaginate si terminás saliendo embarazada de acá. ¿Te pediste la pastilla del día después?”, lanzó.

Rápidamente, Daniela reveló: “No me la dieron. Y no la pedí tampoco”. De esta forma, la ex diputada quedó totalmente consternada pero no sumó palabra alguna. Como era de esperarse, el video de la charla se difundió rápidamente por las redes sociales y los usuarios hicieron comentarios al respecto.

“¿De qué me perdí?”, preguntó un joven. “Esto es un montón”, sentenció una chica. “Que espanto, la producción debe proveer ese tipo de cosas”, señaló una mujer. “Parecen conejitos, obviamente que puede estar el peligro del embarazo no deseado”, comentó un hombre.

Hace tan solo horas, salió a la luz un video de Alexis y Coti donde hablan sobre un supuesto embarazo. En las imágenes se los puede ver acostados en la cama y allí el cordobés lanzó: “No estarás embarazada ¿no?". Con total seriedad, la correntina le dijo: “No, no digas eso. Hay no digas eso por Dios”.