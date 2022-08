Poco después de que el fiscal Diego Luciani solicitara una condenada a 12 años de prisión e inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos contra Cristina Kirchner, varias personas se concentraron en la puerta del departamento que tiene la vicepresidenta en el barrio porteño de Recoleta para apoyar y protestar contra la dirigente.

El fuerte cacerolazo que comenzó en un primer momento para reclamar justicia en el marco de la causa conocida como Vialidad, que la tiene a la ex mandataria nacional como principal acusada, se enfrentó con la movilización de militantes que fueron a respaldarla.

Pasadas las 20:30 de este lunes, ambas facciones de manifestantes se cruzaron y agentes de la Policía de la Ciudad armaron un cordón de seguridad con el objetivo de evitar disturbios entre los dos grupos que se hicieron presentes en la vivienda situada sobre la calle Uruguay al 1306.

La tensión escaló cuando el sector que respaldaba a la ex presidenta dio la vuelta a la cuadra para evitar el vallado de seguridad y quedó a pocos metros de la gente que estaba del otro lado, la cual se expresaba en rechazo a la titular del Senado.

Fue entonces cuando el personal policial intercedió para que la situación no pasara a mayores y no hubo agresiones físicas por parte de ninguno de los dos grupos, que se limitaron a cantar y gritar consignas a favor y en contra de la ex mandataria nacional.

Del operativo participaron cerca de 100 efectivos, entre personal de la Guardia Urbana, de las comisarías cercanas y del Grupo de Acción Motorizada (GAM) de la mencionada fuerza, con el apoyo de dos carros hidrantes.

Poco después de esto, la propia Cristina Kirchner se manifestó al respecto: “Lo único que le faltaba a Rodríguez Larreta para ser Macri: la Policía de la Ciudad reprimió con palos, gas pimienta y gases lacrimógenos a ciudadanos y ciudadanas que se acercaron a Juncal y Uruguay como muestra de apoyo frente a los insultos de un grupo de energúmenos macristas”, escribió en su cuenta de Twitter.