“Al que esté diciendo que se están robando cosas hay que meterle una demanda por calumnias y por injurias, que vaya a la justicia y presente las denuncias que tenga que presentar, sino es decirle algo a la gente que quede en el aire y dejar una mancha donde no tiene sentido”, aseveró el intendente saliente Martín Piaggio en diálogo con Ahora Cero Radio.

Fue en respuesta a una entrevista en la que el futuro jefe de gabinete Luciano Garro realizó algunas acusaciones como que “del galpón de stock del municipio se están llevando las cosas, sacaron las chapas; ayer fue un camión y se llevó todos los elementos de la casa de la diversidad", entre otras.

No quiero ni entrar en ese tema, responsabilicemos a quien dice esas cosas, se hieren hasta la reputación de los trabajadores, estuve gobernando 8 años y no tengo una sola denuncia por corrupción… no es liviano agarrar un micrófono y decir cualquier cosa.

Además, acerca de la transición aseguró que “Davico iba a mandar equipos de trabajo a las distintas áreas, yo le avisé a mi gente para que a partir del 10 estén preparados, y todavía hay lugares en donde no a ido nadie, y yo tampoco salgo a decir que irresponsabilidad, deberían haber vivido ahí adentro, pero yo no entro en eso”, manifestó.