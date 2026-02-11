Sindicatos y organizaciones sociales marcharon este miércoles desde la Plaza de Mayo en rechazo al proyecto impulsado por el oficialismo. Hubo manifestantes que arrojaron bombas molotov. Al momento hay seis oficiales de la Policía Federal y Gendarmería heridos y al menos 13 manifestantes detenidos.



La Confederación General del Trabajo (CGT) encabezó una masiva movilización este miércoles en contra del proyecto de reforma laboral promovido por el gobierno nacional, justo en el día en que el Senado comenzó el debate de la iniciativa oficial. Desde el lunes previo a la protesta, varios sindicatos confirmaron su adhesión y movimientos de fuerza en apoyo a la marcha que tenía como punto central la Plaza de los Dos Congresos.

La CGT convocó formalmente a la concentración a partir de las 14:30 y las columnas principales comenzaron a agruparse desde el mediodía en distintas avenidas del centro porteño, como Rivadavia, Callao y Entre Ríos. Paralelamente, gremios como la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) anunciaron un cese de actividades desde las 13:00, afectando sectores como el transporte aéreo, marítimo, portuario y los subterráneos.

Distintas organizaciones sindicales, sociales y agrupaciones políticas también se sumaron a la protesta, con paros y concentraciones previas para apoyar la movilización central en el Congreso.

Ante el fuerte operativo previsto, el Ministerio de Seguridad de la Nación había confirmado la activación del protocolo antipiquetes para la jornada, con el objetivo de reprimir la protesta social y resguardar el edificio legislativo.

Los accesos a la Cámara de Diputados fueron restringidos y hubo cierres totales y parciales en cruces clave del centro porteño para organizar la marcha sin interrupciones graves del tránsito.

A partir de las 15:00, las columnas de trabajadores iniciaron la movilización hacia el Congreso de la Nación, avanzando por la Avenida de Mayo y la Avenida 9 de Julio.

Tensión en las inmediaciones del Congreso

Durante la marcha, se registraron enfrentamientos entre grupos de manifestantes y fuerzas de seguridad. Según el seguimiento minuto a minuto, algunos sectores arrojaron piedras y materiales incendiarios, lo que derivó en actuaciones policiales para dispersar a los participantes.

El hecho sucedió poco después de las 15 cuando un grupo de seis hombres se fue acercando al vallado de la calle Entre Ríos donde se encontraba el cordón policial que custodiaba el Palacio Legislativo. En parejas, los manifestantes portaban placas de madera que eran utilizadas como escudos ante los camiones hidrantes y las balas de goma, informó Parlamentario.

Una vez que quedaron frente a frente sobre la Avenida Rivadavia esquina Entre Ríos, uno de los manifestantes comenzó a arrojar “bombas molotov” contra los efectivos de la Policía Federal: fueron dos impactos que cayeron del lado interior de las vallas y uno provocó un incendio en medio de los agentes policiales. Minutos después, se hizo viral una imagen televisiva que mostraba a uno de los manifestantes con una bolsa que contenía más de cuatro de estas bombas caseras.

La ministra Monteoliva recogió el guante y señaló que "las manifestaciones deben desarrollarse de manera pacífica". Luego, advirtió que "ante cualquier hecho de violencia, nuestras Fuerzas van a intervenir". "No vamos a permitir que los violentos de siempre siembren el caos y el descontrol", cargó.

También, acusó a los manifestantes por los hechos acontecidos: "Están armados con morteros, molotovs y gomeras con tuercas". "Los tenemos identificados y van a pagar las consecuencias", informó la funcionaria. Antes había comunicado que hay dos detenidos; y un agente de la Policía Federal y tres gendarmes heridos.

El ministro del Interior, Diego Santilli, también se refirió a los hechos sucedidos en las afueras del Congreso y consideró que "estos no son defensores de los trabajadores, son delincuentes organizados". "Esto es lo que se termina en la Argentina, el apriete a los laburantes y el choreo de la industria del juicio", agregó.

Luego del episodio con fuego, los agentes de la Policía Federal avanzaron con motos y camiones hidrantes sobre la Plaza de los Dos Congresos, donde los presentes en la movilización se fueron trasladando hacia las calles laterales.



