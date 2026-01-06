Una nueva situación de alerta se vive en la capital venezolana este lunes por la noche. Reportes locales indican que se escucharon disparos y detonaciones en las inmediaciones del Palacio de Miraflores, sede del gobierno actualmente encabezado por la administración interina.

Usuarios en redes sociales comenzaron a compartir videos donde se registran los sonidos de las explosiones y se visualiza el vuelo de drones a baja altura sobre el perímetro presidencial. Hasta el momento, reina la confusión sobre la procedencia de estas aeronaves no tripuladas, desconociéndose si pertenecen a las fuerzas de seguridad venezolanas o si se trata de vigilancia estadounidense.

¿Qué protocolos de seguridad se activan en Miraflores ante la presencia de drones?

Ante la detección de drones no identificados en el espacio aéreo del Palacio de Miraflores, se activa un protocolo de defensa antiaérea que incluye el despliegue de la Guardia de Honor Presidencial y el uso de inhibidores de señal para neutralizar los dispositivos. Dado el contexto de intervención militar extranjera, la presencia de estas aeronaves eleva la alerta máxima por riesgo de ataque selectivo o espionaje

🇻🇪 | URGENTE: DISPAROS EN EL CENTRO DE CARACAS: pic.twitter.com/NsHhMA5M5J — Alerta News 24 (@AlertaNews24) January 6, 2026

