Tensión entre Argentina y Brasil: el canciller de Lula le pidió a Milei que “pare las agresiones”
Mauro Vieira rechazó además las acusaciones del mandatario argentino sobre una supuesta intervención de Brasil en la política del país.
El canciller de Brasil, Mauro Vieira, cuestionó al Gobierno de Javier Milei por las recientes críticas contra el presidente Luiz Inácio Lula da Silva y distintas instituciones brasileñas, donde reclamó un gesto para recomponer el vínculo bilateral.
El funcionario sostuvo que la relación entre ambos países “es muy importante” y pidió que desde la Argentina se “detengan las agresiones”, según supo la Agencia Noticias Argentinas.
Vieira, que fue embajador de Brasil en la Argentina entre 2004 y 2010, afirmó que el vínculo entre ambos países quedó deteriorado al punto de estar actualmente administrado por encargados de negocios.
“Se necesita un gesto: el de parar las agresiones”, sostuvo el canciller brasileño en diálogo con Clarín. Además, rechazó las acusaciones de Milei sobre una supuesta participación de Brasil en una campaña internacional contra la Argentina y calificó de “totalmente falso” el señalamiento sobre un presunto financiamiento a la campaña de Sergio Massa.
A su vez, Vieira cuestionó que Milei y dirigentes oficialistas califiquen de “comunista” al presidente brasileño: “Sorprende” esa caracterización". En ese sentido, afirmó que Lula “jamás negó” ni buscó modificar el carácter capitalista de la economía de su país y atribuyó las críticas a “la visión del presidente argentino”.
El funcionario también defendió la importancia comercial de la relación bilateral y destacó que Brasil continúa considerando a la Argentina como un socio estratégico. En ese marco, insistió en que la normalización del vínculo depende de que cesen las agresiones y expresó su deseo de que los embajadores de ambos países puedan regresar a sus puestos una vez que se modifique el escenario actual.
Fuente: Noticias Argentinas