La deuda argentina y las acciones volvieron a operar en rojo en el mercado financiero, en una jornada en la que el riesgo país alcanzó los 630 puntos básicos, los bonos soberanos en dólares cerraron con una baja promedio de 0,5% y el S&P Merval retrocedió 1% en pesos y casi 2% medido en dólares

El indicador elaborado por JP Morgan llegó así a su mayor nivel desde fines de abril, mientras los activos argentinos acumulan varias ruedas de deterioro en un escenario marcado por la suba de las tasas internacionales, la caída de la actividad económica y la incertidumbre local.

En medio de la discusión sobre el costo energético para los argentinos y para nuevos proyectos de inversión, en un escenario en el que aumentó el costo de financiamiento para la Argentina y los indicadores de la economía real dan cuenta del deterioro, el riesgo país llega este viernes a 630 puntos básicos. El indicador había comenzado septiembre en 501 puntos y llegó a ubicarse por debajo de esa marca durante las primeras jornadas del mes.

Desde entonces, la trayectoria se revirtió y el riesgo país volvió a superar los 500 puntos, luego los 550 y finalmente superó los 600 puntos. El deterioro de los títulos públicos también tiene una incidencia directa sobre las condiciones de acceso al crédito.

La jornada se desarrolla además un día después de que el INDEC informara una caída mensual de 2,9% en la actividad económica de julio y una suba de la pobreza al 32,3% durante el primer semestre de 2026.

En la Bolsa porteña, el índice S&P Merval baja 1,1% hasta los 2.908.312 puntos y acumula un retroceso de 4,1% durante septiembre, mientras que medido en dólares registra una caída de 1,4% este viernes y acumula una pérdida de 5,5% en el mes. En Wall Street, la mayor parte de los ADR de empresas argentinas también opera en terreno negativo, con YPF como una de las principales bajas, seguida por TGS y Banco Macro.

La presión alcanza también a los títulos de deuda. Entre los bonos soberanos en dólares, el Bonar 2038 cae 0,45%, el AL29 baja 0,37%, el AL30 retrocede 0,33%, el AL35 pierde 0,43%, el AL41 cae 0,96% y el AN29 pierde 0,59%. El movimiento prolonga el deterioro de la deuda argentina y sostiene al riesgo país en niveles que no se observaban desde abril. En la rueda previa, el indicador había subido 12 puntos, hasta los 578, luego de nueve jornadas consecutivas de incremento.

El movimiento de este viernes coincide con el impacto que tuvieron sobre los inversores los datos económicos y sociales difundidos el jueves por el INDEC, aunque la evolución de los activos argentinos no puede explicarse únicamente por esas publicaciones. La actividad económica había caído 2,9% en julio respecto de junio en la medición desestacionalizada y 1,4% en términos interanuales, mientras que el Producto Bruto Interno ya había mostrado una contracción de 0,6% durante el segundo trimestre frente al primero.

El cambio en el costo de financiamiento, riesgo país, adquiere relevancia porque el rendimiento exigido a los bonos argentinos se calcula en relación con los títulos del Tesoro de Estados Unidos. La suba simultánea de los rendimientos de los bonos estadounidenses incrementa el costo de referencia internacional y, al sumarse a la mayor prima exigida por los activos argentinos, deja al Gobierno frente a tasas de financiamiento significativamente más elevadas.

Si el Tesoro argentino intentara actualmente colocar nueva deuda en Wall Street, debería convalidar rendimientos de dos dígitos, una condición sustancialmente diferente de la expectativa que existía cuando el riesgo país se acercaba a los 400 puntos. La evolución del indicador también afecta a las provincias y a las empresas locales que buscan financiarse en los mercados internacionales, porque el rendimiento exigido a la deuda soberana funciona como referencia para el resto de los emisores argentinos.

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En el caso de las acciones, las pérdidas superan el 2%.