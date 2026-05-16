Una situación de extrema tensión se registró este viernes por la noche en el Hospital Santa Rosa de Villaguay tras el fallecimiento de un bebé de pocos meses de vida. Familiares de la víctima se concentraron en el nosocomio para exigir explicaciones a las autoridades bajo la sospecha de una presunta mala atención médica.

Según confirmó AHORA, a pesar del reclamo público, hasta el momento no se ha formalizado una denuncia ante las autoridades policiales.

El deceso del lactante ocurrió durante las primeras horas del viernes, luego de haber sido ingresado de urgencia al centro asistencial. Con el transcurso de las horas, el malestar de los allegados derivó en una convocatoria nocturna en el edificio hospitalario con el objetivo de mantener una reunión con el director del hospital..

Se generaron momentos de conflicto que incluyeron gritos, insultos y un tumulto en los pasillos del nosocomio. Debido a la complejidad de la situación y para evitar desmanes mayores, se solicitó la intervención de personal de la Policía de Entre Ríos, que se desplegó en el lugar para restablecer el orden y mediar entre las partes.

Finalmente, los familiares fueron recibidos por las autoridades médicas, quienes explicaron las causas clínicas del fallecimiento. No obstante, las circunstancias específicas del diagnóstico y el motivo del deceso no han trascendido públicamente de manera oficial.