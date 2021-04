Tenso cruce de Donato de Santis y Mariano Dalla Libera en MasterChef Celebrity 2

“Yo no puedo pelear con los chefs, es ridículo que venga a criticarlos. Pasa que el otro día vi a Alex Caniggia sacando cornalitos del aceite con un pisapapas y yo me pregunté cómo es posible que haya sacado dos medallas de oro”, señaló el exfutbolista. “¿Vos querés decir que cuando el jurado prueba un plato miente?”, le preguntó Santiago del Moro.

“No, yo no digo eso. Yo te digo que cuando vos vas a patear un penal, si lo pateás afuera, es afuera”, ejemplificó a su manera Mariano Dalla Libera. “Si yo pateo un penal con los botines desatados y los calcetines abajo, con una uña encarnada y un meñisco que me duele. Pongo un gol y gano la copa. ¿Eso me hace mal jugador? La pelota entró”, le respondió Donato.

“Acá pasa lo mismo: el plato rico gana. Si el tipo agarró los cornalitos con el pisapapa y presentó un plato que está rico, está rico. La analogía es la misma. Estás poniendo en duda nuestra capacidad de respuesta”, dijo enojado Donato de Santis ante el reclamo de Mariano Dalla Libera.