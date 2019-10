Tensos cruces en el último debate presidencial a una semana del voto

A su turno, Alberto Fernández tomó la palabra y respondió: "Voy a ser breve, Espert. Cuando tuve diferencias renuncié y me fui a mi casa. Desde que me fui nunca un juez me citó para que dé explicaciones. No es la suerte del presidente, que el día que deje el gobierno lo esperan más de 100 causas donde está siendo investigado. No es ese mi problema. No tengo nada que ver con la corrupción. No me corra por ese lado, puede darle clases de decencia, muchas gracias". El principal frente contra el Presidente es el caso Correo Argentino SA, en el que se investiga si Macri y sus funcionarios intentaron defraudar a la administración pública al favorecer a la empresa de la familia presidencial con una quita del 98,87% de la deuda de la compañía con el Estado. El hecho ocurrió en junio de 2016, salió a luz en febrero de 2017 y entonces se inició la causa penal y Macri fue formalmente imputado por el fiscal Juan Pedro Zoni (más tarde apartado de la fiscalía).

En el primer bloque del debate, el presidente Macri acusó al gobierno anterior de haber favorecido el crecimiento del narcotráfico en el país. "En este tema, nosotros somos distintos a ellos. Ellos abandonan a las víctimas del delito, menosprecian a las fuerzas de seguridad. Cuando Alberto Fernández fue jefe de Gabinete llegamos a importar 20.000 kilos de efedrina, ahora solo 20. Nosotros no transamos con la droga", afirmó.