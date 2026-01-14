En la antesala de la tercera noche de desfile, la Comisión del Carnaval lanzó promociones que incluyen importantes descuentos tanto en sectores preferenciales como en entradas generales, con el objetivo de facilitar el acceso al evento más convocante del verano.

Una de las propuestas está dirigida a los residentes del departamento Gualeguaychú. Los vecinos podrán acceder a los sectores VIP con una bonificación especial: al adquirir una mesa para cuatro personas, se elimina el costo correspondiente a las entradas generales. El beneficio rige para cualquier ubicación dentro de los sectores preferenciales, lo que permite disfrutar del desfile con una vista privilegiada a un valor reducido.

Además, quienes residan en cualquier punto de la provincia de Entre Ríos contarán con un 50% de descuento en la entrada general para ingresar al Corsódromo y vivir de cerca el despliegue de las comparsas.

Condiciones para acceder a los beneficios

Las promociones cuentan con requisitos específicos que deben ser tenidos en cuenta al momento de la compra:

Modalidad de venta: únicamente presencial, en las boleterías del Corsódromo.

Documentación: será indispensable presentar DNI con domicilio en Gualeguaychú para el beneficio VIP, o con residencia en Entre Ríos para el descuento en la entrada general.

será indispensable presentar DNI con domicilio en Gualeguaychú para el beneficio VIP, o con residencia en Entre Ríos para el descuento en la entrada general. Horarios de venta: Viernes: de 9 a 13 y de 17 a 21 horas. Sábado: desde las 9 de la mañana hasta la finalización del espectáculo.



Para mayor información, los interesados pueden comunicarse con la boletería a los teléfonos 3446-225258, 3446-237776 o 3446-644455. La atención se realiza de miércoles a viernes en doble turno y los sábados de manera continua hasta el cierre del evento.