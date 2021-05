Termina el confinamiento en Gualeguaychú con récord de infectados y muertes

El parte diario de casos que brinda el Hospital Centenario no deja de causar estupor. Más allá que a lo largo de esta interminable pandemia nos acorazamos y tratamos de no ver tantos números, en definitiva detrás de todas esas cifras hay personas enfermas, aisladas y lamentablemente vecinos que ya no están.

El sábado en el departamento fueron 157 los contagiados, el segundo día con más contagios luego del récord de los 196 del viernes. Claro, el lunes fueron 205 pero contando 48 horas. Todos estos números impensados tiempo atrás (más los 86 del martes, los 77 del miércoles y 108 del jueves) dieron un acumulado semanal de 829 diagnosticados. La palabra récord ya se queda corta.

hospital

El panorama con las muertes registradas fue en la misma sintonía. El departamento registró un fallecimiento cada 15 horas en los últimos 7 días. Sí, 11 en una semana.

Todo esto pasó mientras unos 5000 gualeguaychuenses cumplen aislamiento obligatorio por estar atravesando la enfermedad o ser contacto estrecho, y el resto estuvo cumpliendo en mayor o menor medida el confinamiento decretado a nivel nacional y acatado por la provincia.

Hubo una muerte por Covid cada 15 horas en Gualeguaychú

En cuanto al sistema sanitario, la buena noticia es que por el momento sigue sin colapsar, más allá de que cada vez esa temida situación está más cerca. La ocupación en unidades de terapia intensiva es del 73%, y en internación moderada trepó al 81%.

Sin embargo, pese al empeoramiento de la situación, este domingo las medidas restrictivas más severas llegan a su fin y el lunes retornarán muchas actividades y el movimiento de gente incrementará notablemente. Claro, la economía también está con la soga al cuello.

Reabren los comercios y bares

Uno de los sectores afectados por el cierre de 9 días fueron los locales de distinto rubros (salvo los esenciales) y los gastronómicos, que solo pudieron tener un mínimo ingreso a través de las ventas por delivery y take-away.

A partir del lunes, los comercios podrán reabrir sus puertas hasta las 20 horas, y los bares y restaurantes hasta las 23, como era previo al confinamiento estricto. Ambos con un aforo del 30%.

negocios centro gualeguaychu delivery mayo 2021 01.jpeg

En este panorama y temiendo por futuras restricciones, desde el centro de Defensa Comercial e Industrial expusieron su preocupación "por la realidad económica local, el quebranto provocado a todos los comercios, el sistema de control y las ventas multirubros de algunos locales de grandes superficies".

Expresaron al Municipio “la necesidad, en futuras medidas, de encontrar la manera de no ser lineales a los mandatos nacionales y/o provinciales o ser el canal de gestión para rever artículos de los DNU que indiquen cierre de locales comerciales o prohibiciones de ventas, ya que el sector no puede soportar una semana más sin generar movimiento económico o muchos se verán obligados a bajar la persiana con la consecuente merma de recaudación para el mismo Estado municipal", advirtieron.

restricciones centro gchu

“El sector comercial manifestó su deseo de trabajar mancomunadamente en las futuras definiciones sin que ello implique una ilegalidad”, resumieron, y también aprovecharon para marcar “la necesidad de controlar qué vende un comercio de acuerdo a su rubro mayoritario sin perjudicar al resto, sobre todo en tiempo de fuertes restricciones (ejemplo: supermercados que venden prendas de vestir cuando las tiendas están obligadas a cerrar). El sector comercial exige mayores y fuertes controles al respecto para que la competencia no sea desleal y en perjuicio de los capitales locales".

Vuelven las clases presenciales

Pese a la cantidad de casos de Covid que sufrió el departamento los últimos días, aun su calificación epidemiológica sigue siendo de “Alto Riesgo” y no de “Alarma Epidemiológica”, como fue catalogado Paraná en las últimas horas y donde permanecerá la virtualidad.

Por lo tanto, el DNU vigente ratificado este sábado por la noche por el gobierno entrerriano establece que los chicos deberán ir a las aulas retomando la modalidad mixta, de una semana en casa y otra en las escuelas.

Al respecto, desde los gremios docentes ya expresaron su repudio a la vuelta a la presencialidad y pidieron a la provincia, sin éxito, que extienda la virtualidad. “Es claramente necesaria la continuidad del proceso educativo desde la virtualidad, priorizando la salud y la vida de las y los trabajadores, de nuestros alumnos y alumnas y de sus familias”, sostuvieron desde Agmer.

clases.jpeg

En la misma línea, Amet exigió “la continuidad de las clases virtuales sin presencialidad, al menos hasta que se verifique una clara y contundente caída en los casos de contagio”.

Además, ambos gremios reclamaron por la vacunación a los docentes. Al respecto de ello si tuvieron suerte, ya que hoy el gobierno entrerriano informó que a partir del ingreso de más de 70.000 dosis en las última horas, la próxima semana se retomará la vacunación en el sector.

Todas las actividades que se permiten nuevamente

Además de los comercios y bares, también retornan a partir de mañana los gimnasios, las academias de danza, los centros culturales, los clubes, las iglesias, el cine y el teatro; todos ellos con un aforo del 30%. Además, también vuelven a abrir las canchas de pádel y fútbol 5.

La construcción privada, las peluquerías y todos los oficios y cuentapropistas también podrán trabajar.

Asimismo, a partir de este lunes vuelven a estar permitidas las reuniones sociales al aire libre de hasta 10 personas.

Control policial TAPA.jpg

En cuanto a la circulación, la prohibición regirá desde las 00 a las 06.

Quienes permanecen cerrados son los casinos, bingos, discotecas y salones de fiesta.

Por último, vale recordar que el fin de semana del 5 y 6 de junio regirá nuevamente el aislamiento determinado por el DNU nacional en las mismas condiciones del período del 22 al 30 de mayo.