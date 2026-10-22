Los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón resolvieron absolver al médico clínico Pedro Di Spagna en el juicio por la muerte de Diego Maradona y se retiraron a deliberar sobre el futuro del resto de los imputados: Leopoldo Luque, Agustina Cosachov, Nancy Forlini, Carlos Díaz, Ricardo Almirón y Mariano Perroni. El veredicto se conocerá el 22 de diciembre de 2026.

El presidente del tribunal se emocionó al dar sus últimas palabras ante todas las partes. “Fue un juicio particularmente extenso, complejo y de repercusión pública. Poco habitual. Durante todo este tiempo han habido discusiones, planteos, posiciones muy enfrentadas y muchos momentos de tensión, pero creo que forma parte del juicio cada parte cumple con su rol”, comenzó diciendo.

Y continuó: “Creo que lo importante y el valor especial es haber mantenido las reglas del debate y que todos pueden haber ejercido plenamente su función y las hayan podido expresar en esta sala. Pero más allá de estas diferencias, corresponde reconocer y agradecer el trabajo de todos los que participaron en el debate: Fiscalías, Querellas, Defensas a los funcionarios públicos, a los empleados, al personal de seguridad, a los periodistas públicos y periodistas que diariamente acompañaron el desarrollo del juicio”.

Finalmente concluyó: “Atendiendo a la extensión, a la complejidad del debate y al volumen de la prueba que debe ser analizada, el tribunal considera necesario contar con un plazo suficiente y razonable para efectuar un examen serio y exhaustivo antes de adoptar esa decisión. La lectura del veredicto tendrá lugar el día 22 de diciembre del 2026 a las 12 horas”.

Los integrantes del tribunal deberán resolver sobre las acusaciones y los pedidos de pena solicitadas para cada acusado:

Las últimas palabras de los imputados

Antes de que los magistrados anunciaran el día en el que se leerá el fallo, cuatro de los seis imputados hicieron uso de su derecho de la última palabra y hablaron una vez más ante todos. Fueron Leopoldo Luque, Agustina Cosachov, Ricardo Almirón y Mariano Perroni. Los que prefirieron no hablar fueron Carlos Díaz y Nancy Forlini.

La primera fue la psiquiatra: “Voy a ser breve. La verdad es que Lamento enormemente el fallecimiento de Diego Maradona. También lamento mucho y acompaño el dolor que sigue atravesando la familia, las hijas, los que están presentes. Lo que puedo decir es que yo hice todo lo que pude para ayudarlo”.



Luego fue el turno del neurocirujano: “Voy a ser breve también. Tuve la oportunidad de defenderme muchas veces así que esto pasa por otro lado. Yo lamento profundamente la muerte de Diego. Me dolió, me va a doler siempre. Acompaño como dijo la doctora Cosachov el dolor de la familia. Yo soy inocente, defendí mi inocencia durante todas las jornadas y lo vuelvo a reiterar hoy. Muchas gracias”.

Ricardo Almirón, el enfermero, continuó: “Mi vida fue y es una pesadilla. Siento mucho la pérdida del paciente y envío mis más respetuosas condolencias a toda la familia. Seguimos en cadena de oración para que Jesucristo toque los corazones y sepa realmente la verdad. Tengo mi conciencia tranquila porque hice mi trabajo, por eso sigo viviendo en paz. Hace 6 años que no puedo trabajar necesito y merezco mi libertad para poder darle de comer a mi hijo y a mi familia”.

El último fue Mariano Perroni, coordinador de enfermos: “Muchas gracias al tribunal y a todos los que estuvimos acá todos estos años. Por supuesto yo me solidarizo con la familia y entiendo la pérdida de un familiar. Gracias por darnos esta oportunidad para defendernos”.

Fuente: Infobae