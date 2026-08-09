Lionel Messi junto a su familia despidieron a su papá Jorge en una íntima ceremonia que tuvo lugar en el cementerio El Prado, de Rosario. Después de su llegada procedente de Miami junto a Antonela Roccuzzo y sus tres hijos, que tuvo lugar antes de las 21 de este sábado, el capitán de la selección argentina participó del último adiós con el resto de sus seres queridos.

Después del arribo a su ciudad natal, el astro rosarino se dirigió directo al cementerio donde descansarán los restos de quien fue un pilar en su vida personal y deportiva. Una vez que pasó la noche, familiares y amigos directos de la familia se reunieron para la despedida a Jorge y allí fue cuando se pudo apreciar en una imagen al histórico número 10 caminando por un sector del lugar. Con la cabeza mirando el suelo, el jugador del Inter Miami estuvo al lado de su progenitor y al resto de sus seres queridos.

Antonela Roccuzzo se abraza con un familiar durante el último adiós a Jorge Messi (REUTERS/Agustin Marcarian)

Fuente: Infobae