Terranova se retrasó y cedió la punta, Benavídez está segundo en motos

“Fue un día raro. Sufrí dos pinchaduras. Eso me retrasó en la etapa. Luego pude colocarme detrás de Sainz y de Al-Attiyah y ahí mantuve el ritmo de los punteros. Estoy conforme con el rendimiento en general. Me mantengo expectante en la general. Eso es muy bueno en estas primeras etapas del Dakar”, comentó Terranova.

La victoria y el nuevo líder de la general son para el español Carlos Sainz, que con el Mini del X-Raid dominó a voluntad. Y ya marca la tendencia que se vaticinaba previo al Dakar 2020: el duelo con el defensor del título, el qatarí Nasser Al-Attoyah, que con su Toyota fue segundo en la etapa y también escolta del español en la general, a sólo 4’55”, mientras que el mendocino Terranova se ubicó tercero a 8’09”.

Quien tuvo una muy buena etapa fue el español Fernando Alonso, que con la Toyota se colocó en el quinto lugar. El ex piloto de Fórmula 1 está retrasado en la clasificación, ya que en la segunda jornada perdió más de 2 horas y media tras golpear la Hilux contra una piedra.

“Estoy conforme con la etapa que tuve hoy. Mantuve un muy buen ritmo. Está claro que esto que logré hoy pudo haber sido ayer también por el promedio que mantenía. Mi objetivo es sumar kilómetros, aprender del Dakar. Para eso vine y por eso estoy acá”, comentó el asturiano.

En motos, tras problemas técnicos con el GPS de la organización, el salteño Kevin Benavídes quedó segundo, detrás de su compañero en Honda, Ricky Brabec.

Un problema con el GPS de la organización originó un recorte de la prueba, al menos del cronometraje. Sin embargo, fue una jornada positiva para el piloto argentino Kevin Benavídes, que con la Honda se trepó al segundo puesto de la clasificación general.

La etapa y el líder de la competencia es el norteamericano Ricky Brabec, compañero de equipo del salteño en Honda.

“Fue una etapa de locos. Muy bonita, muy navegada y complicada. Largué en cuarta posición y alcancé a los de adelante. Íbamos abriendo camino. Después saqué una buena ventaja. Venía todo perfecto pero en el kilómetro 392 hubo un error. Peo no estaba. Me quedé ahí, encontré el siguiente way point, y ahí me di cuenta que había un problema. Y me encontré con todos los pilotos que padecían lo mismo”, explicó Benavídes sobre el inconveniente de la organización.