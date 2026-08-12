Cuando el terremoto sacudió Cali, Colombia, un vecino que regresaba a su casa en moto se detuvo frente a un edificio parcialmente derrumbado para ayudar a buscar sobrevivientes. Entre los restos de la estructura, comenzó a escuchar pedidos de auxilio y terminó participando del rescate de un bebé que había quedado atrapado junto a un hombre.

El hombre había salido de su trabajo y se dirigía a su casa después de intentar comunicarse con su abuela. En el camino se encontró con La Torre del Limonar, una unidad residencial de cinco pisos que había quedado parcialmente reducida a escombros. Allí, los vecinos se habían reunido en la calle mientras comenzaban las tareas de emergencia.

En una entrevista con CNN, el hombre, identificado como Brian Osorio Zuluaga, contó que decidió acercarse a los restos pese a las advertencias sobre una posible fuga de gas y cables de energía sueltos. “Estaban todos pues en prendas de dormir, en pijama, unas personas llorando, otros en estado de shock”, relató. Luego recordó su decisión de entrar: “Pues sea lo que Dios quiera y di un paso”.

El primer pedido de auxilio entre los escombros

Una vez en la zona afectada, Osorio comenzó a gritar para intentar localizar a posibles sobrevivientes. Al principio no recibió ninguna respuesta, hasta que finalmente escuchó una voz: “Entonces yo comencé allá a llamar. Hay una niña, hay una niña”, contó.

Varias personas se acercaron para ayudar. La menor estaba junto a su tía, cuya pierna había quedado atrapada y fracturada entre los restos del edificio. Mientras intentaban liberarlas, Osorio pidió silencio para poder detectar otros sonidos entre los escombros.

Fue entonces cuando escuchó un susurro. Una voz respondió desde el interior de la estructura: “Sí, aquí estoy. Estoy con un bebé”.

El vecino consiguió identificar de dónde provenía el pedido y pidió ayuda. Siete personas se sumaron al rescate y comenzaron a retirar los restos para llegar hasta el hombre y el pequeño.

Cómo lograron sacar al bebé

Una enorme plancha de concreto bloqueaba el paso. El primer intento para levantarla no funcionó, pero los voluntarios volvieron a intentarlo. Como la estructura podía caer sobre otras personas atrapadas, decidieron mantenerla levantada mientras retiraban los escombros: “Les dimos al segundo a la cuenta de 3. Juntamos 123 para arriba”, relató Osorio.

Después de levantar la pieza, los voluntarios empezaron a quitar los restos que cubrían al bebé. En ese momento apareció la cabeza del pequeño, que se encontraba en una situación delicada: “Ahí se puede observar, pues como la cabecita del bebé que pues estaba como moradito porque no podía respirar”, explicó Osorio.

Mientras continuaban con las tareas, el bebé comenzó a llorar. “Ya cuando fuimos sacando el escombro, el niño comenzó a llorar, o sea, como a respirar”.

Finalmente, lograron liberar al pequeño. Osorio recibió al bebé y se lo entregó a un policía, quien lo trasladó hasta una ambulancia. Después, los bomberos continuaron con el rescate del hombre que había quedado atrapado junto al niño.

“No es bueno quedarse quieto sino actuar”

Horas después del rescate, Osorio regresó al lugar del derrumbe. Entre los restos encontró ropa, zapatos y un peluche cubiertos de polvo y volvió a pensar en las personas que podían continuar atrapadas.

Desde entonces, el hombre no volvió a comunicarse con quien estaba atrapado con el bebé. Desconoce cómo se encuentran ambos después de haber sido trasladados, aunque espera que estén bien.

Osorio también remarcó que el rescate no fue obra de una sola persona. Según explicó, levantar la enorme pieza de concreto habría sido imposible sin la colaboración de los demás voluntarios.

El terremoto dejó más de 200 muertos y provocó importantes daños en distintos puntos de Colombia.

“Nadie solo pudiera haber levantado ese pedazo de escombro tan pesado que era”, afirmó.

Para Osorio, su principal aporte fue tomar la iniciativa en medio de la emergencia y conseguir que otras personas se sumaran. “Eso fue el mayor aporte que hice, tomar la iniciativa así rápidamente”, sostuvo.

El hombre resumió su experiencia con una idea que marcó su reacción durante el desastre: “No es bueno quedarse quieto sino actuar”. Y agregó: “Todo suma”.

Mientras tanto, vecinos, bomberos, policías y militares continúan las labores de rescate en diferentes puntos del oeste de Colombia después del terremoto registrado este lunes. La tragedia dejó más de 200 muertos y mantiene a los equipos de emergencia trabajando entre las estructuras afectadas.