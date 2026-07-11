El número de muertos por el doble terremoto que golpeó Venezuela el 24 de junio aumentó a 4.333, según las cifras difundidas este sábado por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez. Los potentes movimientos afectaron a Caracas y principalmente al estado vecino de La Guaira, donde campamentos de familias que se quedaron sin casa se extienden en estadios, plazas y en las calles.

"La cifra de venezolanos y venezolanas fallecidos por la acción directa de los terribles terremotos del 24 de junio es de 4.333", dijo Rodríguez en conferencia de prensa. El balance anterior era de 4.118 muertos y 16.740 heridos, cifra que se mantuvo en el reporte del sábado. Además, el funcionario señaló que hasta el viernes había 315 personas sin ser identificadas, "el 7% del total de fallecidos”.

El balance oficial contabilizó 17.907 personas sin vivienda y 86.794 familias atendidas. Así, un total de 17.266 damnificados se encuentran distribuidos en 89 campamentos transitorios. Aunque los equipos de rescate dieron por concluida la búsqueda de sobrevivientes, familiares continúan removiendo los escombros para recuperar los restos de sus seres queridos.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) emitió el miércoles un llamado urgente para recaudar casi u$s300 millones destinados a las operaciones de socorro, en un país donde la prolongada crisis económica ha deteriorado gravemente los servicios estatales.