Un hecho paranormal o un ataque perpetrado por alguien muy sigiloso fue lo que sacudió a la Jefatura Departamental de Gualeguaychú.

Aunque resulte dificil creer, las marcas en la piel y los rasguños que presentó el policía evidencias que el ataque existió.

Lo que falta dilucidar, es qué fue lo que provocó tales heridas, si se trata de algo racional o si definitivamente lo paranormal existe.

Acerca del hecho, el Jefe de la Policía Departamental Cesar Primo en diálogo con Ahora Radio Cero, comentó que “esto aconteció ayer a la 1 de la mañana, debió intervenir el equipo médico del Hospital Centenario, trasladando una ambulancia al efectivo policial. En su recorrido por el sector de los pabellones nuestros, el dice haber escuchado un ruido y haber visto algo, el fue examinado por los especialistas y se encuentra medicado, por suerte está bien y fue dado de alta”.

“Los psicólogos están acompañando a nuestro colega. Se hablaba en un primer momento de un brote psicótico. Él está en su casa bajo la contención de su familia”, precisó el Jefe acerca de la salud de su colega.

Sobre el hecho, comentó que “hay personas privadas de su libertad que no vieron nada, y los compañeros que fueron en su ayuda tampoco vieron nada, es todo raro y extraño”.

Asimismo, opinó que “en todos los lugares siempre hay historias, apariciones o ruidos, yo he estado en lugares que ha visto y escuchado cosas, yo no he presenciado nada de esto, quizás es algo que va más allá de nosotros”.

Finalmente, comentó que tras lo ocurrido, “ayer a la tarde un cura bendijo el lugar y estuvimos rezando, más que nada para brindarle la tranquilidad a las personas que hoy en día se encuentran alojadas en la Jefatura. También ha venido gente del gabinete de la Justicia y estuvo dialogando con ellos”, finalizó.