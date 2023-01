Guillermo Francella se encuentra realizando la tercera semana de funciones de Casados Con Hijos en el teatro Gran Rex, pero en el último fin de semana atravesó un incómodo momento. Cuando se retiró con su auto para saludar a sus fans, una mujer se tiró encima mientras filmaba con un celular, y la Policía la detuvo rápidamente y la apartó. Todo quedó registrado por el resto de los presentes, quienes mostraron el ataque de nervios que protagonizó.

Luego de más de diez años y junto a Marcelo De Bellis, Florencia Peña, Jorgelina Aruzzi, Luisana y Darío Lopilato, Francella llevó al teatro el gran éxito de la pantalla de Telefé, que si bien fueron solo dos años de producción, aún continúan emitiendo los programas. Si bien las funciones estaban realizándose positivamente para todos, incluso para los espectadores quienes tenían el privilegio de sacarse fotos y ver a los actores luego de cada noche, el último domingo se originó un altercado que incomodó a todos los presentes.

Todo comenzó en el momento en el que el actor se retira del lugar en su auto, y al atravesar la calle principal una mujer se intenta tirar encima del vehículo con el fin de sacarse una foto junto a él, pero frente al escandaloso momento y a los gritos de la misma, los efectivos policiales que estaban presentes en el lugar la detuvieron y la apartaron de la calle mientras intentaban calmarla.

Si bien todo fue por dicha razón, luego de que colocaran a la mujer en otro lugar, se la puede observar fuera de sí y en un estado de shock y alteración muy importante. Esto quedó registrado por las cámaras de los celulares de los testigos que estuvieron en el momento de los hechos. No obstante a lo que se ve en los videos, la persona que filmo uno de los videos hizo declaraciones en twitter y reveló que lo que se ve no es exacto lo que sucedió.

"Amigas, pueden creer que no me di cuenta y grabe ese suceso", comenzó escribiendo. Además, agregó un comentario revelador: "igual la mina quería sacar una foto nomas, no le quería hacer nada a Francella. Como no le hacía caso a la policía le mandaron cachiporrazo". Esto hace referencia a la segunda parte del video, en donde se la ve a la mujer gritar con todas sus fuerzas, mientras que recibía la asistencia de los agentes de la policía y de distintas personas que estaban allí.