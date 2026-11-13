Mi nombre es Lucía, tengo 43 años y soy mamá de dos hermosos hijos. Hace cinco años convivo con una enfermedad crónica llamada diabetes tipo 1, específicamente LADA, que es una forma de diabetes autoinmune de evolución más lenta y que puede aparecer en la edad adulta. Fui diagnosticada a los 38 años.

En mi caso, mi sistema inmunológico comenzó a atacar por error las células beta del páncreas, que son las encargadas de producir insulina. Por eso, mi organismo fue perdiendo progresivamente la capacidad de producirla. Es importante aclarar que este tipo de diabetes no se produce por malos hábitos ni se puede prevenir.

Con el tratamiento adecuado, uno va aprendiendo poco a poco a manejar esta condición y a reemplazar, mediante la insulina, esa función que el páncreas ya no puede cumplir.

Por eso se habla de diabetes insulinodependiente. Actualmente, mi tratamiento consiste en utilizar lapiceras de insulina que permiten administrarla mediante pequeñas inyecciones. Existen dos tipos que utilizo diariamente: una es la insulina basal o lenta, que se administra en una dosis y horario establecidos según la indicación médica; y la otra es la insulina de acción rápida, que se utiliza para cubrir los carbohidratos que consumimos en las comidas y, cuando corresponde, realizar correcciones.

Aprendí, gracias a mi diabetóloga, la doctora Celeste Moreno, y a mi nutricionista, Paola Veronesi, a realizar el conteo de carbohidratos. Es decir, calcular cuántos carbohidratos voy a consumir para determinar cuánta insulina rápida necesito administrarme de acuerdo con las indicaciones de mi tratamiento.

Sé que todo esto puede resultar un poco tedioso o difícil de entender para quienes no conocen la enfermedad, pero me parece importante compartirlo para que se conozca el trabajo que hay detrás de cada persona que vive con esta condición.

Y cuando hablo de ese trabajo, también pienso especialmente en los niños que tienen diabetes tipo 1 y en sus familias. En las mamás y los papás que están detrás de cada control, cada aplicación de insulina, cada comida y cada noche. Muchas veces son ellos quienes tienen que aprender a hacer de páncreas por sus hijos, estar atentos a cada cambio y acompañarlos permanentemente. No me toca vivirlo desde ese lugar, pero puedo imaginar lo que significa y me parece importante reconocer ese esfuerzo y ese amor. Porque la diabetes no solamente involucra a quien la tiene, también atraviesa a toda su familia.

Yo sigo aprendiendo día a día. Trato de mantener una disciplina que me permita tener mis valores de glucosa dentro de los rangos indicados. Para eso, intento llevar una alimentación lo más saludable posible y hacer actividad física. El movimiento es muy importante.

Tengo una familia hermosa que me acompaña y me ayuda muchísimo, pero también entiendo que gran parte de mi cuidado depende de mí, de las decisiones que tomo todos los días y de la responsabilidad que tengo con mi propia salud.

La diabetes tipo 1 no es fácil. Hay momentos de frustración y en los que uno siente que pierde cierta libertad. Porque podés hacer todo bien y, sin embargo, los valores no siempre lo reflejan. Existen muchísimos factores que pueden provocar una hipoglucemia (cuando la glucosa baja demasiado) o una hiperglucemia (cuando sube por encima de los valores deseados).

A pesar de eso, llevo una vida normal. Disfruto de las cosas que me gustan y practico deporte, algo que me aporta muchísimo tanto a nivel físico como mental.

No me gusta dar recomendaciones porque lo que me funciona a mí puede no funcionar de la misma manera en otra persona. Cada cuerpo es diferente y cada tratamiento también. Pero sí me gustaría transmitir algo: cuiden su cuerpo, porque es uno solo. Hagan la actividad física que les guste o que puedan realizar, pero no dejen de moverse. Y, sobre todo, pongan disfrute y amor en todo lo que hagan.

También tengo una historia familiar con la diabetes tipo 2, ya que mi mamá la padeció. Son dos tipos de diabetes diferentes, con mecanismos y tratamientos distintos, pero ambas requieren atención, seguimiento y cuidados.

Creo que es fundamental hablar de los controles médicos periódicos, la alimentación y la actividad física. En la diabetes tipo 2 existen factores de riesgo sobre los que podemos trabajar, y la detección temprana puede hacer una gran diferencia.

Pero, sobre todo, me gustaría transmitir un mensaje: la diabetes no tiene que convertirse en el centro de nuestra vida ni definir quiénes somos.

Si me preguntan si elegiría vivir sin diabetes, por supuesto que sí. No es algo que uno elija ni que quisiera tener. Pero una vez que te toca, aprendés a convivir con ella, a conocerte y a encontrar la manera de que no te impida disfrutar de tu vida. No significa que te acostumbres a tenerla o que deje de pesarte, sino que aprendés a darle su lugar sin permitir que ocupe todos los espacios de tu vida.

No voy a decir que es fácil, porque no lo es. Requiere disciplina, responsabilidad y mucho aprendizaje. Pero tampoco significa que se termine la posibilidad de disfrutar, hacer deporte, proyectar, trabajar o cumplir nuestros sueños.

No se trata de vivir con miedo a la comida ni de sentir que todo está prohibido. Se trata de aprender a cuidarnos, encontrar un equilibrio y entender que cada pequeño hábito que incorporamos es una inversión en nuestra calidad de vida.

Mi mensaje sería que no esperemos a sentirnos mal para empezar a cuidarnos. Que nos hagamos los controles que correspondan, que escuchemos a nuestro cuerpo y que entendamos que, con información, acompañamiento y el tratamiento adecuado, podemos vivir plenamente la vida que queramos.