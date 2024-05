María Luz Tesuri es una de las mejores fondistas que tiene el país y dejó bien alto la bandera Argentina a nivel sudamericano, cuando le tocó representarla en diferentes pruebas y torneos.

Pero, en 2020, junto a su esposo y entrenador, Juan Manuel Benítez, y su pequeña hija Sol, decidieron probar suerte en España, como muchos compatriotas que decidieron emigrar a Europa, por la crisis económica que sacude al país desde hace algunos años y también por la inseguridad.

En este último punto se encasilla uno de los motivos por lo que la atleta, nacida en Gualeguaychú hace 31 años, apostó por un proyecto deportivo y de vida lejos de sus raíces.

Ahora ElDía se comunicó con María Luz Tesuri para conocer su actualidad en España y contó detalles de cómo es su vida en la ciudad de Palma de Mallorca, ubicada en la paradisíaca Islas Baleares.

“La posibilidad de venirnos se dio por un amigo de mi marido. Lo tomamos como un crecimiento en lo deportivo, pero también como un proyecto de vida. Nosotros vivíamos en Buenos Aires y estaba todo muy peligroso en cuanto a la inseguridad y he sufrido intentos de robos. Por eso, apostamos a un futuro mejor más que nada por nuestra nena”, reveló la ‘Zurda’ y agregó: “la idea era venirnos en 2020, pero llegó la pandemia y no pudimos viajar. Así, que nos radicamos en 2021 acá en Palma”.

María Luz se especializa en pruebas de calle/ruta y de pista, en distintas distancias, pero en estos tres años en el Viejo Continente por temas burocráticos sólo pudo abocarse a las carreras de calle/ruta. “Recién este año me salieron los papeles para poder federarme a las Islas Baleares y estoy muy contenta porque ahora se vendrán nuevos objetivos, ya que al no tener licencia federativa no estaba habilitada para competir en pista”, contó.

La atleta, de 31 años, estaba corriendo como atleta independiente y, ahora como federada, anhela defender la camiseta de un club. Mientras tanto, se entrena a las órdenes de su marido Juan Manuel Benítez (también atleta y entrenador) desde hace un mes.

Tesuri junto a su marido y entrenador Juan Manuel Benítez.

“Él me está dando una mano con los entrenamientos. Estoy enfocada en empezar a competir en pista otra vez y agarrar mi mejor ritmo y confianza en mí, que sentí que lo había perdido en los últimos meses. También necesitaba un cambio y creo que va a ser para bien tomar decisiones”, describió en relación de contar el vínculo con Mateo Cañeras, quien fue su entrenador -desde antes llegar a la Isla- hasta hace un mes.

Si bien se le cerraron varias puertas a nivel deportivo por no estar federada, como participar en los Campeonatos Nacionales Españoles, Tesuri logró buenos resultados en las pruebas de calle y ruta en las que compitió, a tal punto que logró bajar su marca en 10 y 21 kilómetros.

En la menor distancia marcó un nuevo récord personal de 32:47 en Laredo (Cantabria), mientras que en la media maratón estableció 01:13:47 en Valencia, ambas el año pasado.

Con respectos a sus próximos objetivos en el atletismo, Tesuri no pierde las esperanzas de representar al equipo argentino en un Juego Olímpico o en algún torneo de menor calibre, como lo hizo en 2018 en los Juegos Suramericanos de Cochabamba o un Iberoamericano, aunque lo ve complicado por factores económicos.

“Es complejo para la Federación Argentina ayudarme a viajar. De hecho este año me pasó que por puntaje clasifique al Mundial de Belgrado (Serbia), mandé todo a federación y lo único que podían hacer era inscribirme, y a eso lo puedo hacer yo desde mi casa. La idea era pedirle una colaboración con los vuelos para viajar a competir a otros países de Europa y me dijeron que no tenían fondos suficientes para ayudarme. Obvio que me encantaría volver a representar a mi país, pero la circunstancias no son fáciles estando en Europa”.

Más allá de esa traba en lo deportivo, la “Zurda”, que tuvo su paso como futbolista y llegó a jugar un Torneo Sudamericano Sub 20 con la Selección Argentina allá por 2013, dijo sentirse a gusto en Palma de Mallorca. “Estamos muy cómodos y tranquilos acá, obviamente que ya son tres años que estamos fuera de Argentina y a veces se extraña, pero estamos adaptados, trabajando y entrenando, que es lo importante. Además disfrutamos en familia y fin de semana por medios nos damos algunos gustitos, como ir al cine o comer afuera”, reconoció.

La familia Benítez – Tesuri vive a un kilómetro del mar, en una ciudad como Palma de Mallorca, que es reconocida en todo el mundo por sus paradisíacas playas. Sin embargo, por su dedicación y profesionalismo al deporte, la Zurda se priva de disfrutar de esos paisajes que tiene la isla. “Este verano vamos a ver si disfrutamos un poquito más de la playa, ya que el año pasado estuve entrenando y no me apetecía ir. Con tanto entrenamiento y mucho calor, prefería el descanso”, expresó.

Pero no todo es entrenamiento en la vida de María Luz, ya que tiene que cumplir con su rol de madre y también se dedicó al estudio, con final feliz.

En cuanto a un día normal en su vida, Tesuri contó: “Me levantó temprano y llevó la nena al colegio, luego me voy a entrenar (lunes y viernes voy al gimnasio), regresó a casa, cocinó y a las 14 voy a retirar a mi hija de la escuela.

Además, reveló que: “Comencé y finalicé un curso sobre administración de bares y restaurantes. Fueron dos meses de estudiar de 16 a 22 horas. Hice prácticas en un hotel durante dos semanas, ocho horas diarias. Estuve trabajando de dos a diez de la noche y en ese tiempo se me complicó mucho entrenar, al menos doble turno”.

"No podés vivir del atletismo, porque no te pagan enseguida y eso te obliga a buscar un ingreso extra”

Sobre esto último, ahondó: “Ahora que terminé el curso, me pude acomodar un poco más con los entrenamientos. Pero a la vez estoy esperando a que me llamen a trabajar de lo que estudié. En ese sentido, tengo la suerte de tener un contrato garantizado. La idea es laburar 20 horas semanales para poder empezar a cotizar, ya que si bien acá hay muchas carreras no podés vivir de esto, porque no te pagan enseguida, pueden tardar hasta tres o cuatro meses en darte el premio y eso te obliga a buscar un ingreso extra”.

“Por eso, necesito trabajar y tengo que empezar a acomodarme con los entrenamientos, el laburo, la casa y la niña. Es cuestión de organizarme nomás. Pero hasta hace poquito tuve muchas ganas de dejar de correr, porque estaba cansada de estudiar y entrenar y de que no me salieran las marcas que yo quería. Porque claro, le estaba dando mucho a mi cuerpo y es un cambio para mí empezar a trabajar”, completó la gran atleta y flamante administradora de bares y restaurantes desde Palma de Mallorca.

El Dato

El pasado fin de semana, María Luz Tesuri, hizo podio en una prueba de 10 kilómetros que se corrió en la ciudad de Valladolid, al obtener el tercer puesto con un tiempo de 33:57.