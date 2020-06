Tevez anunció que seguirá en Boca hasta diciembre: "Donaré todo mi contrato a una ONG"

Carlos Tevez anunció este viernes que continuará en Boca Juniors hasta diciembre próximo y que su nuevo contrato será donado con fines benéficos.

En declaraciones radiales, el delantero dijo que no permitirá que le "falten el respeto" en relación a los dichos de los ex futbolistas y actuales dirigentes Jorge Bermúdez y Raúl Cascini, quienes lo trataron de "ex jugador".

Según "El Apache", en la renovación de contrato fijará que donará el dinero a una ONG, remarcando que no quiere "ver nada de plata".

"Voy a donar todo mi contrato a una ONG. Contrato y prima. Ahora me van a tener que prestar ustedes. Estos días veremos, para las vacunas, para las ollas populares. Queremos dejar escrito eso en el contrato. No quiero ver nada de plata", insistió.

El atacante boquense evitó hablar de cifras sobre su renovación con el "xeneize" y en ese sentido aclaró que tiene muchos amigos "que viven en la villa" y sabe la realidad que ellos atraviesan.