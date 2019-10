Tevez volvió a entrenar en forma diferenciada y Alfaro se preocupa

Pese a estas ausencias del referente xeneize, su presencia del martes ante River no estaría en duda. Se trata simplemente de una molestia en el gemelo por la cual no lo quieren arriesgar en estas prácticas donde, por ejemplo hoy, Alfaro trabajó pensando en Racing, partido del que no será parte el Apache.

La idea del cuerpo técnico es poder contar con Tevez para el fin de semana, cuando los entrenamientos estén abocados 100% al duelo del próximo martes ante River. ¿Será para ponerlo de titular?