En el marco del Día de los Derechos de las Personas con Discapacidad, este miércoles 3 de diciembre, la asociación TGD Padres TEA Gualeguaychú realizará una charla sobre “Inclusión Educativa: Hablemos de apoyos”.

Se llevará a cabo en el Centro de Defensa Comercial (25 de Mayo 1008), a las 18 horas, y será abierto a toda la comunidad. Contará con disertantes como la Prof. Carina Farabello, Prof. Flavia Ruiz Díaz, Paola Valory, Nilda Martínez y Prof. Carina Leonardi, miembros de la Comisión Directiva de la asociación convocante.

La propuesta incluye temáticas que abordan, por ejemplo, la linealidad (o no) de las trayectorias educativas, la flexibilización en la educación y sus motivos, y debates sobre diferentes situaciones escolares y las estrategias para brindar ‘clases reales’.

La actividad se realiza en conjunto con el Área Accesibilidad de la Municipalidad de Gualeguaychú, con un cierre a cargo de Patricia Ledesma.