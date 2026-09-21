Los contribuyentes que mantengan deudas alcanzadas por la Moratoria 2026 todavía pueden acceder al régimen impulsado por el Gobierno de Gualeguaychú para regularizar sus obligaciones. Restan 6 días para que finalice el plazo de adhesión.

La moratoria comprende deudas de la Tasa General Inmobiliaria, Obras Sanitarias, Contribución sobre Cementerio, Derecho de Edificación, Derecho de Publicidad y Contribución por Mejoras, correspondientes a períodos vencidos hasta el 31 de diciembre de 2025. La Tasa de Comercio no se encuentra incluida.

El régimen contempla distintas alternativas según la modalidad elegida. Quienes realicen el pago de contado acceden a una quita del 100 % de multas e intereses. Para planes de tres cuotas, el beneficio alcanza el 90 % en ambos conceptos, con un anticipo del 10 % y sin interés de financiación.

En seis cuotas se aplica una reducción del 80 % en multas y del 70 % en intereses, con un anticipo del 20 % y sin interés de financiación. También existen opciones de 12 cuotas, con una quita del 70 % de las multas y del 60 % de los intereses, y de 18 cuotas, con reducciones del 60 % y 50 %, respectivamente. En estos dos últimos casos se requiere un anticipo del 20 % y se aplica la tasa de financiación vigente al momento de la adhesión.

Para ingresar al régimen es requisito tener canceladas las obligaciones con vencimiento posterior al 1 de febrero de 2026 correspondientes a la tasa, derecho o contribución que se pretenda regularizar.

La adhesión puede realizarse a través de GualeActiva. En los casos que requieran atención presencial, los contribuyentes pueden acercarse a la Dirección de Rentas, ubicada en Yrigoyen 75, de lunes a viernes de 7 a 13 h.

El miércoles 30 de septiembre será el último día para acceder a los beneficios previstos por la Moratoria 2026.